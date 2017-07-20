معركة عرسال ستندلع قريباً.. وهذا شرط "أبو مالك" للإنسحاب!

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ورد في مقال الزميل جوني منير في عدد اليوم من صحيفة "الجمهورية"، أنّ معلومات دقيقة تتحدّث عن أنّ مسؤول «النصرة» أبو مالك التلي وافقَ على الانسحاب من جرود عرسال بشرط أن يرحلَ مع كامل أسلحته، وهو ما رفضَه «حزب الله» الذي يريده أن يغادر من دون سلاح ومال، وقيل أيضاً إنّ الوساطات التي حصَلت شاركت بجرء منها قطر، لكنّ «النصرة» ما تزال تتمسّك بشروطها لاعتقادها أنّ قطر قادرة على تليين موقف «حزب الله» بسبب التطوّرات في الخليج إضافةً إلى منحى مناطق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذها في سوريا.

وفي السياق، تحدّثت المعلومات ايضاً أنّ وساطة حصلت مع تركيا من أجل إيجاد مخرج من دون حرب، لكنّ المهم أنّ كلّ ذلك لم يصل الى مرحلة التفاهم، ما يعني أنّ المعركة ستندلع قريباً جداً وباتجاه «النصرة» كمرحلة أولى، وأنّ الجيش اللبناني وضع كلّ «استحكاماته» من الجهة اللبنانية.