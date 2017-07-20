عناوين الصحف ليوم الخميس 20 تمّوز 2017

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الأخبار

الضرائب «الحميدة»: صفعة لـ«الهيئات الاقتصادية»

البناء

السعودية تنضمّ للتفاهم الروسي الأميركي في سورية شرط استبعاد قطر

حرب تصفية للنصرة على أبواب إدلب والغوطة وعرسال... وأستانة وجنيف تباعاً

السلسة تسدّد في مرمى المصارف... والتشكيلات الدبلوماسية والقضائية اختبار التوافق

الجمهورية

محاولات تجميل سلة الضرائب

الديار

خليل لـ«الديار»: اقتحمنا المحرّمات ولا تداعيات... والتهويل مُفتعل

قائد الجيش تفقد جرود عرسال ــ بعلبك ومصادر عسكريّة: ممنوع دخول المسلّحين

المستقبل

إنجاز «السلسلة»: لكلّ ذي حقّ حقّه ولكلّ زيادة إيراد

قائد الجيش لأهالي الطفيل وعرسال: أنتم في حمايتنا

اللواء

عون ينتقد إقرار السلسلة بلا تمويل.. والضرائب تفجِّر موجة اعتراضات

L'Orient-Le Jour

Lorsque l’entente politique fait des miracles : le Parlement adopte le financement de la nouvelle échelle des salaires

The Daily Star

Parliament passes tax hikes