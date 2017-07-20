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أسرار الصحف ليوم الخميس 20 تمّوز 2017

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أسرار - الجمهورية

قاعدة
قال مرجع سياسي إن ما يُعطّل تشكيلات أحد القطاعات المهمة هو إصرار قوى سياسية معيّنة على اعتماد قاعدة «موقع إبن ست» وموقع «إبن جارية».

صفقة
يجري الحديث عن «صفقة بيع أرض» بآلاف الأمتار في منطقة بحرية لأحد المتموِّلين القريبين من تيار سياسي بارز.

خلاف
دعا أحد الأحزاب كوادره الى عدم التصعيد وتحويل خلاف إنمائي الى خلاف طائفي وسياسي مع المنطقة المجاورة.

 

أسرار - اللواء

لم تتحسن العلاقة بين مرجع مسؤول وقطب وسطي، مما يترك إنعكاسات سلبية على قواعد الطرفين.

تجري اتصالات مع القضاة وأساتذة الجامعة لإبلاغهم تطمينات في ما خصّ الصناديق الضامنة.

ثمة مخاوف لدى جهات نيابية من خطوة غير مرتقبة يمكن أن يقدم عليها مرجع كبير، تحدث إهتزازات داخلية؟!


البناء

كواليس

تناولت نيويورك تايمز تفاصيل خطة تنحية محمد بن نايف التي سرّع بها رفضه لحصار قطر، كما قالت حيث استُدعي قبيل نهاية رمضان إلى قصر الصفا في مكة بذريعة موعد مع الملك، حيث أحيط بمرافقين وأمراء ونزعت هواتفه وطلب منه التنحّي، واضطر بعد ساعات للقبول بتأثير تفاقم أعراض مرضه بالسكري وسوء حالته حينها، تحت الضغط. وقال التقرير إن دعوة هيئة البيعة تمّت بعد منتصف الليل وأُقصي بن نايف، ووضع تحت الإقامة الجبرية ومعه الفريق أول عبد العزيز الهويريني رجل الـ سي آي إيه في السعودية، والتي تحفظت على تساهل ترامب مع إقصاء بن نايف والهويريني.


خفايا
تخوفت مصادر سياسية من حدوث بلبلة في الأوساط الشعبية جرّاء محاولة بعض التجار رفع أسعار السلع الاستهلاكية من دون أي ضابط اقتصادي بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام الأمر الذي يستدعي منذ الآن استنفاراً للوزارات المختصة لتطويق تلك المحاولات والمخاطر التي سوف تؤدي إليها على المستويات كافة وتشديد العقوبات على المخالفين والمخلين بالوضعين الاقتصادي والمعيشي ونوّهت المصادر بما صرّح به وزير مكافحة الفساد نقولا تويني على هذا الصعيد.

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