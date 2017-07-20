رئيس بلدية عرسال: تحت إمرة الجيش.. سنقاتل المسلحين الإرهابيين الذين باتوا عبئاً علينا

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فيما يتخوّف العراسلة من عملية الالتفاف على عرسال مستغلين مخيمات النزوح والذي ترافق هذا الخوف مع ما أكده رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري في اتصال مع «البناء»، «أن تهديدات وصلتنا من المسلحين بشكل مباشر وغير مباشر وعبر رسائل التواصل الاجتماعي»، أكد أيضاً «أننا وضعنا مجموعات من شباب عرسال مجهّزة بالسلاح الفردي، إضافة إلى عناصر الشرطة البلدية تحسباً لأي طارئ». ليذهب الحجيري أبعد من ذلك بالقول «أننا على استعداد لمواجهة المسلحين الإرهابيين الذين باتوا عبئاً علينا وتحت إمرة الجيش اللبناني إذا ما طلب منا ذلك».

ودعا الحجيري النازحين السوريين في المخيمات إلى «التزام خيمهم وبيوتهم في حال حدوث أي طارئ، وإلى عدم الظهور المسلح، ومن لا يلتزم يتحمل عواقب أعماله»، متوجّهاً للإرهابيين بجرود عرسال بالقول «عرسال قدّمت كل ما تستطيع، ولم تعد تملك شيئاً. وفي المقابل، ارتكبتم بحقها خطأ كبيراً عام 2014، وما زلنا ندفع الثمن، ونطالبكم باتخاذ موقف شجاع وجريء بالانسحاب إلى الداخل السوري»، وتوجّه بالتحية إلى الجيش على تضحياته في عرسال، واصفاً إياه بـ»الدرع الحامية».

وشدّد قائد الجيش العماد جوزاف عون على اتخاذ كافة التدابير الميدانية لحماية البلدات والقرى الحدودية، وتأمين سلامة أهلها من أي خرق إرهابي، ولفت خلال تفقده القوى العسكرية المنتشرة في منطقة الطفيل ومحيطها في جرود بعلبك، إلى أنّ «الجيش سيحمي لبنان مهما كلّفه ذلك من أثمان وتضحيات، ولن يصغي إلى ضجيج بعض الأصوات المغرضة التي تعلو بين الحين والآخر».