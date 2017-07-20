بعد إقرار السلسلة.. هل ترتفع الأسعار؟

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رغم تصحيح الرواتب والأجور لعشرات الآلاف من عمال القطاع العام الحاليين والمتقاعدين والتأثير الايجابي لزيادات الرواتب على الحركة الاقتصادية والنشاط التجاري في الأسواق، غير أن أسئلة عدة تطرح في الأوساط المالية والشعبية: ماذا عن عمال القطاع الخاص؟ مَن يضمن حقوقهم في تصحيح أجورهم؟ وهل هناك قوانين تفرض على أرباب العمل لرفع الحد الأدنى لأجور هذه الفئة العمالية؟ واستطراداً من يضبط استغلال بعض التجار إقرار السلسلة للتلاعب في أسعار السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها كل مواطن؟ وهل تستنفر الحكومة الأجهزة الرقابية لضبط المخالفات في ظل هشاشة وفوضى السوق؟

المصادر النيابية نفسها أوضحت أن «الحكومات السابقة عملت على رفع الحد الأدنى للأجور واستفاد منه القطاع الخاص، لكن المجلس أقرّ في الجلسة سلسلة موظفي القطاع العام على أساس الدرجات والفئات الوظيفية، أما القطاع الخاص فله وضع قانوني آخر يجب النظر به في أقرب وقت». وأشارت الى أن «الحكومة ملزمة بضبط التضخم والعمل على جباية الواردات ومكافحة التهرب الضريبي لتعزيز الواردات ومنع التضخم والضغط على الليرة»، في حين حذر خبراء اقتصاديون وماليون من موجة ارتفاع أسعار مقبلة عندما تصرف أموال السلسلة الى مستحقيها بسبب ضخ سيولة زائدة في السوق، الأمر الذي سيؤدي الى تضاعف الأسعار إذا لم يترافق الضخ مع رقابة مشدّدة من وزارة الاقتصاد والاجهزة الرقابية»، وحذرت أيضاً من أن «يعمد قطاع المصارف والشركات المالية الى تحميل المواطنين عبء زيادة الضرائب التي أقرت في السلسلة، ما يؤدي إلى إفراغ السلسلة من محتواها».

وفي هذا الإطار، دعا وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني عبر تويتر التجار، الى «الالتزام بنسب الأرباح المشروعة تزامناً مع إقرار السلسلة وعدم رفع الأسعار، وخاصةً في ما يتعلق بالمواد الغذائية والطبية». وأضاف قائلاً: «إن أي مخالفة ستُعرّض صاحبها للملاحقة القانونية. فمصلحة المواطن اللبناني فوق كل اعتبار آخر».