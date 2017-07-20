هل باتت السلسلة نافذة؟

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بعد تمرير السلسلة في المجلس النيابي، هل باتت نافذة وفي جيوب المواطنين أم أن ربطها بالموازنة لمدة شهر واحد، قد يخلق مفاجآت غير متوقعة؟ وهل الجبايات التي أقرّت أمس، هي لتمويل السلسلة أم ستضاف الى مشروع الموازنة، ثم يُقتطع منها القسم المخصص لتغطية السلسلة؟ ماذا لو لم تقرّ الموازنة في ظل الخلاف المستحكم بين العهد ورئيس الحكومة على مسألة قطع الحساب؟ وماذا لو تأخرت عملية جباية الواردات؟ هل ستبقى السلسلة حبراً على ورق؟

مصادر نيابية أكدت لـ«البناء» أن «الأموال المخصصة للسلسلة باتت نافذة وستصبّ في جيوب المواطنين من دون مفعول رجعي وتصبح نافذة منذ تاريخ نفاذ القانون. وأوضحت المصادر أن «الضرائب التي أقرّت في جلسة أمس هي لتعزيز الواردات وتمويل السلسلة التي تقدّر بـ 1200 مليار كحد أدنى، وبالتالي لن تذهب الى الموازنة ثم تعاد اليها لتحسب كتغطية للسلسلة»، وذكرت المصادر بـ»العجز في الموازنة الذي يقدّر بـ 7 آلاف مليار ليرة أي ما يقارب 4 مليارات 600 ألف دولار، وبالتالي ما أقرّ من ضرائب يكفي لتمويل السلسلة لا العجز».