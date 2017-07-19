A + A -

* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

بتأخير سنوات، غابت معها الارادة السياسية قبل أبواب التمويل، أنجز المجلس النيابي سلسلة الرتب والرواتب على قاعدة ثلاثية الحقوق والامكانات والاصلاحات، رابطا اياها بالموازنة... فإذا ما أقرت هذه الموازنة خلال شهر في الهيئة العامة، وهي التي ستنجز في لجنة المال الاسبوع المقبل، سيكون الباب مفتوحا امام اعادة النظر بالضرائب، من خلال الوفر الذي سيتأمن جراء العمل الرقابي للجنة المال والموازنة، في حال توافر الارادة السياسية ...

والمقصود في هذا السياق هو الضرائب التي يتأثر بها جميع اللبنانيين، على غرار الـ tva. اما الضرائب التي كانت بمثابة المحرمات سابقا، على الاملاك البحرية وارباح المصارف والشركات، فقد باتت ممكنة لا بل انجزت ولا رجوع عنها...

تبقى نقطة المتقاعدين، والتي أرسلت من خلالها السلطة التشريعية رسالة ايجابية الى موظفي القطاع العام، فكلفتها 1900 مليار في موازنة العام 2017، ستضاف اليها الزيادة التي اقرت ولو مجزأة على ثلاث سنوات. ومقارنة مع ارقام الاعوام الماضية، يتبين ان كلفة المتقاعدين تصل الى 5000 مليار، ما يعني ان الدولة اصبحت امام خيار من اثنين: إما ان تحدث التغيير الجوهري والكبير في بنيتها الوظيفية ونظام عملها والقطاع العام ليصير منتجا، وإما ان تسقط خلال اعوام قليلة.

هي ايجابية جعلتها السلسلة امرا محتوما: إما ان نتغير او نندثر.



================================



* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



قطوع سلسلة الرتب والرواتب مر بإقرارها وبمهلة شهر لتنفيذها عقب إمرار الموازنة أو حتى إذا تأخرت. وسيدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة تشريعية تعقد بعد عودة الرئيس الحريري من واشنطن التي يزورها رسميا اعتبارا من يوم السبت. وتحمل هذه الزيارة أهمية كبيرة كون المحادثات ستتوج بلقاء في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب. وتتناول المحادثات ملفات أمنية وسياسية وإقتصادية ومالية ويشارك فيها وزير الخارجية جبران باسيل.

وفي شأن آخر عيون المتابعين للوضع المحلي تتركز على جبهة عرسال حيث تفقد قائد الجيش المراكز التابعة لفوج الحدود البري الرابع في الطفيل في إطار جولاته على كل الأفواج والألوية وهي رسالة دعم أرادها قائد الجيش بزيارته للتأكيد على أن أهالي منطقة الطفيل بحماية الجيش.

وترافقت الجولة مع تعزيزات وحشود للجيش السوري في الجهة الغربية من القلمون. وترددت معلومات أن مسؤول جبهة النصرة أبو مالك التلة يوجه رسائل تتضمن طروحات بالإنسحاب مقابل ضمان مغادرته الأراضي اللبنانية.

وفي رأي مراجع أمنية أن معارك عنيفة متوقعة في جرود عرسال ورأس بعلبك وقالت إن أعداد مسلحي داعش والنصرة تفوق الثمانمئة مسلح وأن خطوط امدادهم من الأراضي السورية ضيقة جدا.

ومن السلسلة الشرقية نعود الى سلسلة الرتب والرواتب فكما أشرنا البرلمان أقرها والضرائب واقعية ولا تطال أصحاب الدخل المحدود ووزير مكافحة الفساد حذر التجار من التلاعب بالأسعار.



==============================

* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

كادت سلة الضرائب ان تطيح بما انجز عبر سلسلة الرتب والرواتب. وقبل ان يرتب الموظفون امورهم على البدلات المالية الجديدة، رتب السياسيون لهم ولجميع اللبنانيين طرق جباية جديدة..

تحت عنوان تمويل السلسلة خيضت معركة السلة الضرائبية بين المحاولين حماية الطبقات الفقيرة، والمدافعين عن حيتان المال حتى الليرة الاخيرة.. وبعد نزال سياسي ومالي لم ينج المواطنون من كدمات كالـ tva وكلفة التخمين وغيرها، حتى ان المسارعين للاستعراض الاعلامي كانوا اول المنحازين والمدافعين عن المسيطرين على الاملاك البحرية.. ففي بحر السياسة اللبنانية كل يبحر على ليلاه، ليستفيق الجميع على معادلة اللاغالب ولا مغلوب.

الاعتراضات على بعض بنود السلسلة المعدة للتطبيق بداية ايلول، لم تستطع تغيير شيء، فكتلة الوفاء للمقاومة رفضت كل بند ضريبي يطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة لا سيما زيادة الضريبة على القيمة المضافة الـtva، ورئيس الجمهورية تمنى لو اقرت الموازنة قبل السلسلة لتسهيل موارد التموين.. لكن السلسلة اقرت وايراداتها الضريبية ايضا، وهو ملف قيد الاقفال بعد طول سجال..

سجال البعض مع الجيش اللبناني رد عليه قائده من تخوم الميدان.. لن نصغي لضجيج بعض الاصوات المغرضة التي تعلو للتشويش على واجبنا المقدس بالدفاع عن الوطن قال العماد جوزيف عون من بلدة الطفيل البقاعية، مؤكدا قدرة الجيش واصراره على مواجهة مختلف المصاعب التي ستعترضه في اطار جهوده الآيلة الى دحر التنظيمات الارهابية.

تنظيمات كانت ادلب واريافها مسرحا للنزاع الدموي فيما بينها، لا سيما بين احرار الشام المدعومة تركيا وجبهة النصرة وحلفائها..



===============================

* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

وأقرت سلسلة الرتب والرواتب رسميا. بعد خمس سنوات من الأخذ والرد. سلسلة لم تمد يدها إلى جيوب الفقراء، بل فرضت ضرائب على أرباح المصارف وشركات الأموال وعلى شركات البورصة وعلى إشغال الاملاك البحرية، للمرة الأولى.

إنجاز السلسلة سيستكمل بإنجاز الموازنة، للمرة الأولى منذ العام 2005، وذلك في جلسات نيابية ستنتظر عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من الولايات المتحدة الأميركية، التي سيطير إليها بعد جلسة الحكومة غدا.

وبعيدا عن الاستحقاق المالي، هناك إستحقاق أمني وعسكري في جرود عرسال، وقد تفقد قائد الجيش العماد جوزف عون، القوى العسكرية المنتشرة في منطقة الطفيل ومحيطها في جرود بعلبك، ومن هناك أعلن أن الجيش لن يصغي إلى ضجيج بعض الأصوات المغرضة التي تعلو بين الحين والآخر، للتشويش على أداء واجبه المقدس في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه وإستقراره.



===============================

* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

قبل السلسلة والموازنة وقبل الضرائب وجيوب الفقراء، قبل تلميع صورة السلطة وصراخ المجتمع المدني وقبل كل ذلك، نبحث عن انسانيتنا التي اختفت مع عقلة. اليوم بحثنا عن عقلة فلم نجده. عقلة لمن لا يعرف هو ذاك الشاب السوري الذي ضربه خمسة شبان لبنانيين في رأس الدكوانة. بحثنا عن عقلة لنقول له إننا مخجولون من كم العنصرية التي لا تشبهنا. عذرا عقلة وعذرا ايها اللبنانيون وايها السوريون فبين "الغريزة الحيوانية" والانسانية خيط رفيع وما تعرض له عقلة لا يمكن وصفه الا "بالغريزة الحيوانية". كمن يبحث عن الحرب ليحييها ننجر كلنا خلف غرائزنا. ما يجري على مواقع التواصل الاجتماعي لم يعد افتراضيا والواقع يرفع متاريس يومية بين اللبنانيين والنازحين السوريين. لبنانيون بأغلبيتهم الساحقة استضافوا النازحين من دون "ضربة كف" ونازحون بأغلبيتهم الساحقة عملوا وتعلموا وتطببوا ايضا من دون "ضربة كف" فما الذي تغير فجأة؟ انه الحقد الاعمى والخطاب الاحمق الذي حول كل السوريين الى ارهابيين وكل اللبنانيين الى عنصريين وبين الاثنين يتسرب الموت الى يومياتنا ولن يوقفه الا ابعاد المظلومية عن اللبنانيين والسوريين معا فالمؤامرة تبدأ مثلما قال رئيس الجمهورية بالتحريض وتنتهي بالاشتباك فحذار.. حذار لاننا كمن يرقص على حافة هاوية فقدان الانسانية في بلد يجعلنا لاهثين وراء لقمة عيشنا تمنحنا سلطته سلسلة الرتب والرواتب لتستردها بالضرائب فيما تتربع اكثرية حكامنا على عروش الفساد والمساومات والصفقات... مساومات تكشفت في مجلس النواب وسيدفع ثمنها المواطنون.



===============================

* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

اقرت السلسلة، لكن الشعور السائد هو ان من اهدى خائف لانه لا يملك ثمن الهدية، والمتلقي خائف لان ما تلقاه سيتبخر قبل ان يصل الى جيبه، فالسلسلة بالطريقة التي اقرت فيها اشبه بسيارة بلا وقود، فهي تحتاج موازنة، والموازنة تحتاج ايرادات، والخوف مرده ان منظومة الحكم التي باتت متخصصة في اطفاء غضب الناس من خلال اختراع الاطر الفارغة فعلتها مجددا، وليس ادل على صحة هذا الكلام من قانون الانتخاب الذي تم الاتفاق على اطاره فيما الخلاف قائم على كل بنوده.

وقبل استفاقة افرقاء الانتاج من هول الصدمة ومعرفة كيف ستتكيف المصارف والشركات والاسواق والقطاعات الصناعية والتربوية مع الارقام الجديدة يجتمع مجلس الوزراء الخميس مع احتمال ان يقر التشكيلات الدبلوماسية ولكن من دون التعيينات الادارية ومن دون مجلس ادارة تلفزيون لبنان الذي لم يسم التيار الحر ممثله الى عضويته.

امنيا، استراتيجية التهويل بمعركة الجرود قد تؤدي الى انسحاب المسلحين من السلسلة بلا معركة، لكن التفاوض غير الرسمي معهم لم يتوقف.



===============================

* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

صدق.. وانتهت السلسلة الى تقييد الناس وتكبيلها بسلسلة ضرائب لم تجد من يقاومها سوى حزب الكتائب داخل مجلس النواب وتظاهرات بالمفرق خارجه لكن لا النواب المعترضون في الجلسة غيروا مسارها ولا المعتصمون على مرمى ساحتين فرضوا صوتهم، فتلي المحضر بكامل ضرائبه ليحصل الموظفون والعسكريون على سلسلة أكل الدهر عليها وشرب وفرغ محتواها أما التالي فهو ترقب طعن غير مضمون النواب العشرة أعلنه النائب سامي الجميل الذي اعتبر أن الضرائب المقرة هدفها تمويل حملة السلطة الانتخابية لا السلسلة. وعلى سلسلة شرقية كانت زيارة بقيمة مضافة من قائد الجيش العماد جوزيف عون للقوى العسكرية المنتشرة في منطقة الطفيل ومحيطها في جرود بعْلبك وزرع على تلالها موقفا عابرا للمساومة السياسية قائلا إن الجيش لن يصغي إلى ضجيج بعض الأصوات المغرضة التي تعلو بين الحين والآخر للتشويش على أداء واجبه المقدس في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وعلى أعقاب هذا الكلام نفذ الطيران الحربي السوري ثلاث غارات على مواقع المسلحين في منطقة الخيل الواقعة ضمن جرد عرسال ولم تعرفْ ما إذا كانت هذه الغارات إيذانا ببدء المعركة وحيالها وجه رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري رسالة من أربع نقاط توجه فيها الى أهل عرسال أولا والجيش ثانيا والإخوة السوريين ثالثا لكن الأهم هو مخاطبة المسلحين في النقطة الرابعة ودعوتهم الى اتخاذ موقف شجاع وجريء بالانسحاب إلى الداخل السوري حقنا للدماء وتحرير ما تبقى لديهم من عسكريين لبنانيين ومن دون تلبية للنداء كان المدعو أبو مالك التلي يطرح شروطه للانسحاب واستعداده للانتقال إلى تركيا شرط السماح له بتهريب نحو ثلاثين مليون دولار هي في حوزته والتلة هنا يعرض الرشوة على من يعنيهم الأمر من المخلصين وهو يلوح بملايين لسيلان لعاب الفرقة التي ستنقذه من معركة لن يكون له فيها من خيار لكن من أين لأبي مالك ملكيته في الملايين المذكورة؟ من زوده بها؟ تلك أسئلة تعرف أجوبتها إذا ما اقتيد الرجل الإرهابي حيا إلى التحقيق مع من يرعاه من "طاقيات الإخفاء". وبالخفاء.. معركة أقسى.. على الأقصى.. تدار بقبعات عربية إذ كشف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان أن سلطات الاحتلال نسقت مع دول عربية وإسلامية لنصب البوابات الإلكترونية قبالة المسجد مؤكدا حصول اتصال مباشر مع بعضها أو من خلال وسيط وإذا تجاوزنا الوسطاء فإن دعاة من قلب الحرمين الشرفين يرفعون دعواتهم للتخلي عن الأقصى ثالث الحرمين لكن للفلسطينيين جمعتهم.. فالبيت لهم وبصلواتهم سيعيدون بهاء القدس وليس بانحدار العرب.. والجمعة لأقصاها قريب.



===============================

* مقدمة نشرة اخبار ال "ان بي ان"

يوم السلسلتين، واحدة من ساحة النجمة للرتب والرواتب حققت للعاملين في القطاع العام حقوقهم قادها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وثانية، من السلسلة الشرقية ستحقق للبنان واللبنانيين الحماية من مخاطر ارهاب يتربص خلف الحدود قادها قائد الجيش العماد جوزيف عون.

واذا كانت الثانية اي السلسلة الشرقية تنتظر ساعة الحسم، فإن الاولى تم حسمها برفع الايدي، فحملت الى جانب تصحيح الرواتب والاجور للعاملين في القطاع العام تصحيحا ماليا تجلى في الاصلاحات الضريبية التي لم تقدم اي سلطة او وزير لمالية على مقاربتها او الاقتراب منها من قبل، بحيث كان التعاطي معها كتابو يخشاه الجميع ويتحاشاه، فالضريبة على ارباح المصارف والتي ستشكل الجزء الاكبر من تمويل السلسلة رافقتها تلك المرتبطة بالاملاك البحرية الى باقي القطاعات المربحة التي استفادت من تناسي او تغاضي من مضى ومضى، الى ان علقت اليوم رغم كبر حجم حوتها في شباك وزير المالية الحالي الذي قاد تحديا اعتبره الكثيرون مغامرة وانتحارا، فما تمد الدولة اليد اليه هذه المرة يشكل ممنوعات ومحميات هي بالنسبة للكثيرين اقوى من الدولة واشد عصبا اقتصاديا وحتى سياسيا، ان ما تحقق يشكل انجازا ليس برأي من وعد بها واقرها وحسب، وانما بحسب خبراء اقتصاديين وهيئات معنية ايضا بعدما تبين في القراءات الهادئة بعيدا عن لغة التعبئة الشعبوية على ابواب الانتخابات وشبابيكها ان ما تضمنته السلسلة لا يطال سوى القطاعات ذات الارباح الفوضوية والخيالية.

اليوم اقفل على السلسلة وغدا من المرتقب ان تقفل جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد في قصر بعبدا على اقرار التشكيلات الدبلوماسية، والتي الى الان وبحسب معلومات الـ nbn لم توزع بعد بصيغتها المقترحة على الوزراء ليتسنى لهم الاطلاع عليها وتبابن دبلوماسييها الذين ستشملهم هذه التشكيلة.



==============================================================