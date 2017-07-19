مفتي عكار السابق: لجعل الجمعة عطلة كما يوم الأحد!

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وجه مفتي عكار السابق الشيخ زيد بكار زكريا كتابا مفتوحا إلى "أصحاب السماحة والغبطة والفخامة والدولة" قال فيه: "إننا نتفاخر بلبنان بأننا بلد العيش الواحد والذي صار نموذجا للتعددية الدينية، ولبنان ليس مجرد وطن إنما هو رسالة. لقد كان وسيبقى خيارنا هو العيش الواحد والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين والتي أرساها اتفاق الطائف، وخيارنا هو احترام الآخر، واحترام خصوصيات الآخر. وقد فوجئنا خلال مداولات مجلس النواب الكريم لبنود تمويل سلسلة الرتب والرواتب أن يعدل في دوام الجمعة وأن تكون العطلة يومي السبت والأحد، مع العلم بأن يوم الجمعة بالنسبة للمسلمين هو يوم عيد أسبوعي وله خصوصية عندنا".

اضاف: "لذلك أتوجه إليك يا سماحة مفتي الجمهورية وإلى أصحاب الغبطة البطاركة كما أتوجه إليك يا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويا دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري ويا دولة الرئيس نبيه بري ويا نواب المجلس جميعا أتوجه إليكم بالحفاظ على العيش الواحد، وعلى المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وإذا كان التشريع اللبناني يستطيع اقرار عطلة في يوم ثان فلماذا لا تقر عطلة الجمعة، ولماذا هذا الامعان في تجاهلنا. ستتعالى صيحات تتكلم عن صعوبة تجزئة العطلة، لكن الأصعب لدينا هو أن لا تكون العطلة في يوم الجمعة لخصوصية الجمعة ومكانتها ومنزلتها، وقد ضحينا في ما مضى من سنوات بذلك، أما اليوم وقد اتجهت الدولة لجعل السبت عطلة فهذا يمس شعائرنا وهويتنا وثوابتنا ونحن لا نرضى بذلك".

وطالب "بجعل يوم الجمعة عطلة كاملة كما هو الحال في يوم الأحد ليكون لبنان نموذجا في العيش الواحد ومراعاة الآخر، ومع كون تجزئة العطلة هكذا متعب لكن هذا ثمن ينبغي أن ندفعه جميعا ونتقاسم غرمه وغنمه بالعيش الواحد - ولو على حساب راحتنا- لنرسخ هذه المفاهيم في الأجيال القادمة والناشئة".