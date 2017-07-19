living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مفتي عكار السابق: لجعل الجمعة عطلة كما يوم الأحد!

19
JULY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وجه مفتي عكار السابق الشيخ زيد بكار زكريا كتابا مفتوحا إلى "أصحاب السماحة والغبطة والفخامة والدولة" قال فيه: "إننا نتفاخر بلبنان بأننا بلد العيش الواحد والذي صار نموذجا للتعددية الدينية، ولبنان ليس مجرد وطن إنما هو رسالة. لقد كان وسيبقى خيارنا هو العيش الواحد والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين والتي أرساها اتفاق الطائف، وخيارنا هو احترام الآخر، واحترام خصوصيات الآخر. وقد فوجئنا خلال مداولات مجلس النواب الكريم لبنود تمويل سلسلة الرتب والرواتب أن يعدل في دوام الجمعة وأن تكون العطلة يومي السبت والأحد، مع العلم بأن يوم الجمعة بالنسبة للمسلمين هو يوم عيد أسبوعي وله خصوصية عندنا".

اضاف: "لذلك أتوجه إليك يا سماحة مفتي الجمهورية وإلى أصحاب الغبطة البطاركة كما أتوجه إليك يا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويا دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري ويا دولة الرئيس نبيه بري ويا نواب المجلس جميعا أتوجه إليكم بالحفاظ على العيش الواحد، وعلى المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وإذا كان التشريع اللبناني يستطيع اقرار عطلة في يوم ثان فلماذا لا تقر عطلة الجمعة، ولماذا هذا الامعان في تجاهلنا. ستتعالى صيحات تتكلم عن صعوبة تجزئة العطلة، لكن الأصعب لدينا هو أن لا تكون العطلة في يوم الجمعة لخصوصية الجمعة ومكانتها ومنزلتها، وقد ضحينا في ما مضى من سنوات بذلك، أما اليوم وقد اتجهت الدولة لجعل السبت عطلة فهذا يمس شعائرنا وهويتنا وثوابتنا ونحن لا نرضى بذلك".

وطالب "بجعل يوم الجمعة عطلة كاملة كما هو الحال في يوم الأحد ليكون لبنان نموذجا في العيش الواحد ومراعاة الآخر، ومع كون تجزئة العطلة هكذا متعب لكن هذا ثمن ينبغي أن ندفعه جميعا ونتقاسم غرمه وغنمه بالعيش الواحد - ولو على حساب راحتنا- لنرسخ هذه المفاهيم في الأجيال القادمة والناشئة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout