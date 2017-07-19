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بتأخيرِ سنواتٍ، غابت معها الارادة السياسية قبل أبواب التمويل، أَنجز المجلسُ النيابي سلسلةَ الرتب والرواتب على قاعدةِ ثلاثيةِ الحقوق والامكانات والاصلاحات، رابطاً اياها بالموازنة ... فإذا ما أُقرّت هذه الموازنة خلال شهرٍ في الهيئة العامة، وهي التي ستُنجز في لجنة المال الاسبوع المقبل، سيكون الباب مفتوحاً امام اعادة النظر بالضرائب، من خلال الوفر الذي سيتأمّن جرّاءَ العمل الرقابي للَجنة المال والموازنة، في حال توافُر الارادة السياسية ...

والمقصود في هذا السياق هو الضرائب التي يتأثّر بها جميعُ اللبنانيين، على غرار الـ tva. اما الضرائب التي كانت بمثابة المُحرّمات سابقاً، على الاملاك البحرية وارباح المصارف والشركات، فقد باتت ممكنة لا بل اُنجزت ولا رجوعَ عنها ...

تبقى نقطة المتقاعدين، والتي أَرسلت من خلالها السلطةُ التشريعية رسالةً ايجابية الى موظفي القطاع العام، فكِلفتُها 1900 مليار في موازنة العام 2017، ستُضاف اليها الزيادة التي اُقرّت ولو مجزّأة على ثلاثِ سنوات . ومقارنةً مع ارقام الاعوام الماضية، يتبيّن انّ كلفةَ المتقاعدين تصل الى 5000 مليار، ما يعني انّ الدولة اصبحت امام خِيارٍ من اثنين: إمّا ان تُحدِثَ التغييرَ الجوهري والكبير في بُنيتها الوظيفية ونظام عملِها والقطاع العام ليَصيرَ منتجاً، وإمّا ان تَسقطَ خلال اعوامٍ قليلة.

هي ايجابيةٌ جعلتها السلسلة امراً محتوماً: إما ان نتغيّر او نندث