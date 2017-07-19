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قرداحي: التهرّب الضريبي 1،7 مليار دولار والـ TVA جزء منها

19
JULY
2017
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"تأميـن مصادر لتمويـل السلسلة ينشّط الحركـــة الاقتصاديـة"
قرداحي: التهرّب الضريبي 1،7 مليار دولار والـ TVA جزء منها


المركزية-

 اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور شربل قرداحي أن إقرار سلسلة الرتب والرواتب "إذا لم يواكَب مع إجراءات ضريبية تغطي كلفتها، سيؤدي إلى مزيد من العجز الذي سيسبّب بالتالي زيادة في الدين العام الذي بدوره سيرفع الفوائد، وصولاً إلى سوء الحالة الاقتصادية".

لكنه أكد في حديث لـ"المركزية"، أن "النواب يعملون اليوم على تأمين مصادر التمويل للسلسلة، وفي هذه الحال ستنشط الحركة الاقتصادية وسيكون هناك طلب على الاستهلاك والاستثمار، ما يحسّن أوضاع المواطنين"، لافتاً إلى أن "جزءاً منها سينعكس سلباً على فاتورة الاستيراد، إنما المحصلة العامة إيجابية، حيث سيكون انعكاس السلسلة تحسناً في الوضع الاقتصادي ونشاطاً في الحركة الاقتصادية والتجارية في الأشهر المقبلة، في مقابل ارتفاع فاتورة الاستيراد وزيادة محدودة في عجز الميزان التجاري".

ورأى قرداحي أن "الالتزام الضريبي يرفع مداخيل الخزينة على نحو كبير جداً، وجزء من هذا الالتزام يكمن في الضريبة على المداخيل والأجور بما يسمّى الباب الأول لأرباح الشركات"، لافتاً إلى أن "مجمل الحركة التجارية تتخطى الـ90 مليار دولار في لبنان، إذ أن حركة المقاصة فقط تبلغ 75 مليار دولار، فهل يُعقل ألا تتخطى مداخيل الخزينة من هذا الباب 800 مليون دولار سنوياً؟! ما يؤكد أن هناك تهرّباً ضريبياً ملحوظاً، والذي يبرز أيضاً في التهرّب الضريبي على الأجور، حيث لا يجوز أن يكون معدّل الضرائب في القطاع العام 1390 دولاراً بما يفوق معدّل الضرائب في القطاع الخاص الذي يتقاضى موظفوه رواتب أعلى من القطاع العام".

وقدّر قيمة التهرّب الضريبي في مجالات عدة، بـ1،7 مليار دولار، جزء منها مصدره الضريبة على القيمة المضافة، وإذ لفت إلى أن "التهرّب الضريبي الجمركي يبلغ اليوم 250 مليون دولار، في حين يمكن تأمين مداخيل عالية إذا تم ضبطه"، أكد أن "الحدّ من التهرّب الضريبي يتم تدريجاً، وما قاله النائب ابراهيم كنعان أمس في مداخلته في الجلسة التشريعية محق، إذ اعتبر أن مصادر تمويل السلسلة مؤمّنة في الموازنة من دون الحاجة إلى فرض ضرائب".

ورأى قرداحي أن "إعفاء المصارف من الضريبة على فوائد الودائع، مخالف لجوهر القانون، إذ في حال طُبقت هذا الضريبة فتحقق ما مجموعه 275 مليون دولار"، مشيراً إلى أن "الهدر الأكبر للخزينة هو في الإيرادات لا سيما التهرّب العقاري، ومخالفات الأملاك البحرية، والتهرّب من الرسوم الجمركية ومن الـTVA وغيرها".

وتابع: لذلك، هناك مصادر عديدة ليس لتمويل السلسلة فحسب، إنما أيضاً للبدء بخفض العجز في الموازنة العامة، وتجميد معدلات الدين العام. وكل ذلك عبر التحفيز الضريبي.

ورقة "التيار": وعن ورقة "التيار الوطني الحرّ" الاقتصادية التي أعدّها مع مجموعة خبراء، أوضح قرداحي أن "الاقتصاد اللبناني لن يستطيع جبه الصدمات الخارجية المقبلة، وستكون التكلفة باهظة على الجميع، من هنا نعلن أن الورقة الاقتصادية التي أعددناها هي السبيل "السَلِس والناعم" للإسراع في تفعيل النمو، وأن تكون الإجراءات الهيكلية في الاقتصاد الوطني غير موجعة"، وأكد أن "مضمون تلك الورقة استحوذ على قبول ودعم كل الأطراف السياسية والاقتصادية على السواء،" داعياً إلى "بذل الجميع جهوداً مضاعفة لإنجاحها".

المركزية
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