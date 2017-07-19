بيان لرئيس بلدية عرسال.. وهذا ما دعا إليه

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دعا رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري في بيان، "باسم المجلس البلدي إلى الحفاظ على بلدة عرسال والتسلح بالعقل والحكمة في هذه الظروف الصعبة".

وقال للنازحين السوريين: "أنتم ضيوف أعزاء، ونقدر ما تقومون به من جهد لنشر الوعي بين أبنائكم وتعميم فكرة عدم القيام بأعمال ضد الجيش اللبناني".

أضاف: "ندعو إخواننا في المخيمات إلى التزام خيمهم وبيوتهم في حال حدوث أي طارىء، وإلى عدم الظهور المسلح، ومن لا يلتزم يتحمل عواقب أعماله".

وقال للمسلحين بالجرود: "عرسال قدمت كل ما تستطيع، ولم تعد تملك شيئا. وفي المقابل، ارتكبتم بحقها خطأ كبيرا عام 2014، وما زلنا ندفع الثمن، ونطالبكم باتخاذ موقف شجاع وجريء بالانسحاب إلى الداخل السوري".

وحيا الجيش اللبناني على تضحياته في عرسال، واصفا إياه ب"الدرع الحامي".