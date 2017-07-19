بالصور - احتجاز باخرة لبنانية و200 لبناني عالقون!

A + A -

احتجزت السلطات التركية في مرفأ مرسين التركي باخرة لبنانية اتّضح أنها تهرّب كمية كبيرة من المخدرات من مرفأ طرابلس في لبنان.

وأوضح حسين عبد الله أحد اللبنانيين العالقين في مرفأ مرسين لموقع "الجديد" أنّ هذه الباخرة كان من المقرر أن تقلّ حوالي مئتي لبناني بينهم أطفال علقوا منذ أمس الثلاثاء في المرفأ بعدما تبيّن أنّها تحمل مخدرات.

وناشد عبد الله السلطات اللبنانية التحرّك سريعاً لحلّ مشكلتهم بعدما تمّ التواصل مع السفارة اللبنانية في أنقرة التي لم تعطيهم جواباً، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنّهم تلقوا وعداً "غير مؤكد" من مسؤول تركي بحلها عند السابعة من مساء اليوم.

كما أوضح عبد الله أنه تمّ احتجاز الباخرة والقبطان والعمال الذين يعملون على متنها منذ الساعة التاسعة من مساء أمس.

وقال إنّ اللبنانيين المحتجزين جاءوا من أوروبا ومعظمهم يحمل الجنسيات البلجيكية والفرنسية والألمانية.

بدورها قالت إحدى اللبنانيات المحتجزات في مرفأ مرسين التركي "حجزنا على لبنان بعد أن سمعنا أنّ وضع الباخرة جيد، وكان من المقرر أن تنطلق عند الثانية ليلاً كحد أقصى، وحتى الآن نحن محجوزون بحجة أنّها معطلة".

وأشارت السيدة اللبنانية التي تقول إنها تأتي من ألمانيا، إلى أنّ "الوضع مأساوي وهناك أطفال بيننا، والدولة اللبنانية غير مكترثة بنا، والسلطات التركية تركتنا بلا طعام".