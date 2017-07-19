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ما هي المؤامرة التي نبّه منها الرئيس عون؟

19
JULY
2017
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عندما جمع فرانكو رجاله لاقتحام مدريد أعلمهم أنّه سيفعل ذلك بخمسة طوابير. فما كان من رجاله إلا وسألوه عن الطابور الخامس كونهم أربعة. فأجابهم بأنّهم أزلامه في الداخل.

 

على أثر العملية الإستباقية للجيش اللبناني في عرسال ضدّ الإرهاب، تعالت أصوات لبنانية تنادي باحترام حقوق الإنسان ليستبعها حملة منظمة من التحريض على وسائل التواصل  الإجتماعي تحت مسمى "اتحاد الشعب السوري في لبنان" يدعو الى التظاهر ضدّ القوات المسلّحة. وعلى أثر انتهاك الكرامة الوطنية، تداعى أهالي شهداء الجيش اللبناني بدعوة الى التظاهر في نفس المكان والتوقيت ما استلزم الغاء المظاهرتين.

 

وبنتيجة هذه الأجواء، طفت مشاعر الكراهية والتحريض على وسائل التواصل لدرجة غير مسبوقة كادت أن تدخل العلاقات بين الشعبين اللبناني والسوري في مواجهة عقيمة، ما استلزم موقفاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون محذراً من مؤامرة تبدأ في الواقع الإفتراضي لتنتهي على أرض الواقع بأعمال عنف بين اللبنانيين والنازحين السوريين. ولا شكّ، سيستفيد أعداء لبنان وسوريا من هذا التّشنج لنقل أحداث عنف وشغب الى الداخل اللبناني بعد خسارة تنظيم "داعش" في الموصل وانهيار خلافته المزعومة بشلّ الحاضنة المعنوية للجيش اللبناني لتحرير جرد عرسال من العناصر الإرهابية. وكان الرئيس عون قد أشار الى خطورة الأوضاع الأمنية الناجمة بعد معركة الموصل في احتفال قوى الأمن الداخلي مصنّفاً المرحلة بالصعبة.

 

وقد اتّسم موقف الرئيس عون بالحسم والحكمة في التمييز بين السعي الى عودة النازحين السوريين الى بلادهم لضرورات شتى وبين المغالاة في الكراهية التي تترك آثاراً وخيمة على الشعبين والدولتين، مذكّراً أن الفوضى في العالم العربي ظهرت على وسائل التواصل لتتحوّل جحيماً على أرض الواقع. ويبدو أن بعض المتضرّرين من العودة العكسية للنازحين السوريين وأيّ تنسيق بين الدولتين حول هذا الإطار يضرّ بمصلحة القوى الساعية الى التوطين. لذلك، لا بدّ من مقاربة وطنية صرف فيما يتعلّق بالمسائل السيادية والكيانية حيث تعلو مصلحة الدولة العليا   Raison d’Etat على أيّ مشاعر شخصية أو خاصّة. وعلى الحكومة أن تضع جهدها في تأمين العودة الآمنة للنازحين بشكل متدرّج بالتزامن مع الحل السياسي في سوريا لما لذلك من أهمية في المحافظة على استقرار لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وعلى مشاعر الأخوة بين شعبين عرف كلاهما ويلات الحرب والتقاتل.

 

وفي حين، يجب تفهم معاناة النازحين الإنسانية يجب تفهم الجرح اللبناني لتداعيات النزوح وأزمة السّكن والبنى التحتية والبطالة والإكتظاظ والإنفلات القيمي والأمني والعمل على حلّه عبر مبدأ تقاسم المسؤوليات من قبل المجتمع الدولي ودون الإنزلاق في مشاعر متطرّفة مؤذية حيث تبقى عبرة الشعبين الألماني- الفرنسي ماثلة لبناء الشراكة الأوروبية بنجاح. فكيف إذا كان بين لبنان وسوريا علاقات وحدود وجوار وتاريخ ومصالح مشتركة منذ فجر التاريخ الى المستقبل؟

علا بطرس ,
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