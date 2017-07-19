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كنعان بعد الجلسة: الوفر من الهدر ابلغ موقف ضد الضرائب التي نطالب باعادة النظر بها عند اقرار الموازنة

19
JULY
2017
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اكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان عقب انتهاء الجلسة التشريعية في المجلس النيابي أن ابلغ موقف ضد الضرائب هو العمل على تحقيق وفر من الهدر الموصوف الذي رأيناه في الموازنة لأن الكلام وحده لا يفيد.


واوضح كنعان "نطالب باستبدال الtva من خلال الوفر بالموازنة، ونحن صوتنا مع الضرائب على الشركات الكبيرة والاملاك البحرية"، وقال " سنرفع تقريرنا حول الموازنة خلال اسبوع، ونتمنى خلال مناقشة الموازنة باتخذ الزملاء النواب قراراً بتخفيض الضرائب على الناس".


وقال كنعان " موقفنا واضح وبالنسبة لموضوع الايرادات، كان مطلبنا واضح لناحية الربط بالموازنة لنستفيد من اي وفر يتأمّن نتيجة العمل الرقابي للجنة المال والموازنة لاطفاء الضرائب، وقال "للاسف هذا الامر لم يحصل، لكننا لا زلنا نأمل بربط السلسلة بالموازنة كما حصل بالامس من خلال المادة 20 واعطاء مهلة شهر بأن نتمكن من خلال تعديلات دستورية وقانونية بأن نستفيد من الوفر من الهدر الموصوف الذي وضعنا اليد عليه من خلال دراسة الموازنة.


وقال كنعان: " نحن في تكتل التغيير والاصلاح كنا مع السلسلة منذ البداية، ومع اعطاء المتقاعدين حقوقهم، ومع الثلاث درجات الاضافية للمعلمين. فالمتقاعد له حق علينا، وانصافه كان واجباً، لاعطاء رسالة ايجابية لموظفي الادارة بأن دولتهم لن تتخلى عنهم".


اضاف كنعان " بين الموازنة وفوضى الانفاق التي اوصلتنا الى هنا، فانا مع الموازنة، وبين الموازنة والوفر الذي يمكن ان تؤمنه، والضرائب غير المباشرة التي تطال جميع المواطنين، فانا مع الموازنة، وبين حقوق وهمية وخطابات غير قابلة للتحقيق، ومشهد مالي عام يرتقب المستقبل ويحاول ان يعالج الاستحقاقات القادمة، فأنا ايضاً مع الموازنة".


وختم كنعان بتأكيد ان حصر الانفاق يسهم بسد العجز المتنامي على أن يترافق مع الاصلاح.

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