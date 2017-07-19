الرئيس عون: الجهد منصب على تصحيح الوضع المالي بالتوازي مع الوضع الاقتصادي عبر تفعيل قطاعات الانتاج

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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الجهد منصب حاليا على تصحيح الوضع المالي في البلاد بالتوازي مع الوضع الاقتصادي، وذلك عبر تفعيل قطاعات الانتاج وتأمين اسواق التصريف لها. ورأى انه كان من الافضل اقرار الموازنة ومن بعدها سلسلة الرتب والرواتب بعد تحديد موارد لتمويلها، لافتا الى ان الجميع يفتش اليوم عن ايرادات لتمويل هذه السلسلة في وقت كان من الافضل ان تؤمن هذه الايرادات مسبقاً.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، جمعية الاعلاميين الاقتصاديين برئاسة عدنان الحاج وذلك لمناسبة انتخاب الهيئة الادارية الجديدة للجمعية. والقى الحاج كلمة اشار فيها الى ان انتخاب الرئيس عون أعاد الامل بامكانية قيام الدولة ومنح اللبنانيين ثقة بالقدرة على تصحيح الاوضاع الاقتصادية وتحسين الميزان التجاري والصادرات اللبنانية، مشيرا الى تفاؤل اللبنانيين بالعهد.

وردّ الرئيس عون مرحّباً بالوفد مؤكداً أن المسؤولية التي تقع على عاتق الاعلاميين عموماً والاعلاميين الاقتصاديين خصوصا كبيرة جداً لما للصحافة من تأثير كبير على الرأي العام وعلى الاستقرار في البلد، داعياً الى "ضرورة التقصّي عن الحقيقة والتقيّد بها وبالقلم الحر المعبّر عن الفكر الصحيح خدمةً للوطن ولاستقراره".

ورأى أن الصحافة الحرة التي تعمل بشفافية تصبح بمثابة الدليل الاهم للحاكم الحر والمستقيم لتضيء له على مكامن الخلل والخطأ. وقال:" نحن لا نخاف من الحقيقة لأن غايتنا الوحيدة وطموحنا تأمين الاستقرار وتصحيح الاخطاء كي نتمكن من تحقيق بعض الانجازات للوطن، وقد بدأنا ورشة معالجة الفساد عبر اصلاح المؤسسات واستطعنا بذلك تعويض بعض الاموال لصالح خزينة الدولة، الا ان تحقيق الاصلاح يكون بشكل تدريجي كي لا تصاب مؤسسات الدولة وادارتها بأي خلل."

وتطرق الرئيس عون الى النظام الاقتصادي الريعي الذي يحقق ارباحاً وهمية للدولة، لأنه غير منتج عبر اعتماده على تحقيق الربح من الفوائد العالية على الودائع المالية، وقد منع ذلك التوظيف في القطاعات المنتجة وزادت بنتيجته البطالة ونسبة الهجرة ووصلنا الى وضع اقتصادي صعب جداً، إلا أننا نعمل حالياً على إعادة إحياء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أغلب المؤسسات الاقتصادية اللبنانية، الى جانب الاصلاح المالي الذي شرعنا به بهدف تحويل الاموال التي هُدرت في السابق الى خزينة الدولة ونصلح النظام المالي الضرائبي، ما من شأنه تحقيق استقامة النظام الاقتصادي بشكل عادل.

وتطرق رئيس الجمهورية الى موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي اقرها مجلس النواب، معتبراً أنه كان من الافضل اقرار الموازنة اولاً ومن ثم السلسلة بعد تحديد موارد لتمويلها، لافتاً الى ان الجميع اليوم في صدد التفتيش عن ايرادات لهذا التمويل، مستذكراً في هذا السياق دور القائد في الجيوش والمرحلة التي تولى فيها قيادة الجيش وقال: " على القائد أن يتحضّر لمعركته قبل الدخول فيها كي يتمكن من تحقيق الانتصار، إلا أنه في حال لم يتهّيأ ويتحضر لها جيداً، يبدأ معركته مفتّشاً عن إمكانات وادوات تمكّنه من الفوز وفي النهاية يخسر هذه المعركة وبالتالي الحرب التي يخوضها. من هنا كان يجب وضع دراسة لمعرفة تأثير هذه السلسلة على النمو الاقتصادي وعلى الانتاج وعلى وضع لبنان المالي لاسيما وان قيمة الدين العام بلغت 75 مليار دولار وقد ترتفع اكثر، ما سيؤثر بشكل كبير جداً على الوضع الاقتصادي". ودعا الرئيس عون الى ضرورة بذل جهد اضافي لتصحيح بعض النقاط الواردة في السلسلة، خصوصاً أن الموضوع المالي له أهمية قصوى بالنسبة الى توظيف الانتاج، وهو القادر على تصحيح الوضع الاقتصادي ودعم الليرة، "اذ لن تتمكن أي دولة من دعم عملتها الوطنية من خلال زيادة نسبة الدين العام".

وأشار الرئيس عون الى التحسن الذي طرأ على ميزان المدفوعات منذ الانتخابات الرئاسية، بعد الخسارة الكبيرة التي مني بها مؤكداً ان العمل ينصب حالياً على تصحيح الوضع المالي بالتوازي مع الوضع الاقتصادي، وذلك عبر تفعيل قطاعات الانتاج وتأمين أسواق التصريف لها.





الوزير السابق شكيب قرطباوي

الى ذلك استقبل الرئيس عون، الوزير السابق شكيب قرطباوي واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة والتحضيرات لمرحلة ما بعد اقرار قانون الانتخاب.





راعي ابرشية ميتز الفرنسية سابقا

كذلك استقبل الرئيس عون وفدا كنسيا فرنسيا ضم راعي ابرشية ميتز METZ الفرنسية سابقا المطران بيار رافان PIERRE RAFFIN، وراعي ابرشية انجيهANGERS المطران ايمانويل ديلما، وراعي ابرشية سيدة لبنان للموارنة في فرنسا المطران مارون ناصر الجميل والاب سميح مراد من ابرشية ميتز والاب ايلي نصر والسيد جوزف بدر ممثلا ابرشية انجيه.

وتم خلال اللقاء عرض الجهود التي بذلها المطران رافان في مساعدة اللبنانيين الذين انتقلوا الى فرنسا في العامين 1988 و 1989 وما قدمه للابرشيات والمجالس الاسقفية والتوأمة بين المؤسسات الكنسية الفرنسية واللبنانية، اضافة الى تقديمه تسهيلات كثيرة للاكليريكيين اللبنانيين في " ابرشية ميتز".

وتقديرا لهذه العطاءات، قلّد الرئيس عون المطران رافان وسام الارز الوطني من رتبة ضابط شاكرا له جهوده متمنيا له العمر الطويل لمتابعة رسالته الروحية والاجتماعية.

ورد المطران رافان معربا عن تأثره الكبير بمبادرة الرئيس عون، معتبرا ان هذا الوسام الذي علق على صدره، يعكس حبه للبنان وسعيه الدائم لتعزيز العلاقات اللبنانية-الفرنسية في المجالات كافة.

السفير خليل كرم

واستقبل الرئيس عون مندوب لبنان الدائم لدى منظمة " الاونيسكو" السفير الدكتور خليل كرم الذي اطلع رئيس الجمهورية على نتائج اجتماع لجنة التراث العالمي الذي عقد في بولندا حيث استطاع لبنان بصفته رئيسا للمجموعة العربية في " الاونيسكو" وبالتعاون مع السفراء العرب، تأمين تأييد المجتمعين للقرارات العربية وفي مقدمها قرار ادراج القدس القديمة على لائحة التراث الذي يعاني من الخطر، كذلك ادراج مدينة الخليل على لائحة التراث العالمي، وقد نال القرار 12 صوتا من اصل 21 صوتاً من اعضاء اللجنة في وقت امتنع فيه 6 اعضاء عن التصويت، وصوّت ثلاثة ضده. ووصف السفير كرم ما تحقق في اجتماع بولندا بالانجاز التاريخي بحيث استحق لبنان شكر الدول الاعضاء.