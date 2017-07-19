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رئيس الجمهورية تسلّم رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس

19
JULY
2017
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الرئيس عباس: نقدّر مواقف الرئيس عون حيال  القضية الفلسطينية والرعاية التي يلقاها ابناء الشعب الفلسطيني في لبنان  

الرئيس عون: لبنان يقف دائماً الى جانب القضية الفلسطينية وما يحفظ عروبة القدس وسلامة المقدسات
 
تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، نقلها اليه موفده الرئاسي الشخصي الوزير عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة " فتح" ومفوض العلاقات الوطنية، الذي رافقه سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور وامين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية السيد فتحي ابو العردات. وقد جدد الرئيس الفلسطيني في رسالته "تقدير القيادة الفلسطينية للرعاية التي يلقاها ابناء الشعب الفلسطيني من الشعب اللبناني"، ولمواقف الرئيس عون حيال القضية الفلسطينية. ووضع الرئيس عباس رئيس الجمهورية في صورة التطورات الاخيرة الخاصة بالقضية الفلسطينية،  ولاسيما التحرك الاميركي المتعلق بجهود احياء عملية السلام في المنطقة والتنسيق مع الدول العربية في ضوء قرارات القمة العربية الاخيرة التي عقدت في البحر الميت.
 
واطلع الرئيس عباس الرئيس عون في رسالته، على "العراقيل التي تضعها الحكومة الاسرائيلية امام جهود احياء عملية السلام من خلال رفض الالتزام بحل الدولتين، وتصعيد وتيرة بناء الاف الوحدات الاستيطانية الجديدة وخصوصا في القدس الشرقية."
 
واوضح الوزير الاحمد، انه نقل الى الرئيس عون شكر الرئيس عباس على الموقف الذي اتخذه حيال الممارسات الاسرائيلية ضد المسجد الاقصى، وبرقية التضامن التي وجهها اليه دعما لموقف الدولة الفلسطينية في مواجهة الاجراءات التي تتخذها اسرائيل بشكل مخالف للشرعية الدولية. كما ثمّن الوزير الاحمد الجهود التي بذلها مندوب لبنان الدائم لدى الاونيسكو السفير خليل كرم خلال اجتماع لجنة التراث العالمي التي عقدت في بولندا واتخذت قرارات حول القدس القديمة ومدينة الخليل.
 
وقد حمّل الرئيس عون الموفد الرئاسي الفلسطيني تحياته الى الرئيس عباس، مؤكدا وقوف لبنان دائما الى جانب القضية الفلسطينية وما يحفظ عروبة القدس وسلامة المقدسات واماكن العبادة المسيحية والاسلامية على حد سواء، ناهيك بالتضامن مع القيادة الفلسطينية في نضالها من اجل الوصول الى سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الاوسط.
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