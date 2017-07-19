اجتماع للأحزاب المسيحية وجمعية أوليب: خطوات تصعيدية في حال عدم التجاوب

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اجتمعت، مساء أمس، الأحزاب اللبنانية: التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، المردة، والطاشناق، وجمعية "أصدقاء الجامعة اللبنانية"، في مقر الجمعية، وتابعت مسار التطورات بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية الأسبوع الماضي - وتضمّن مواقف من الإجراءات التي اتّخذتها رئاسة الجامعة اللبنانية - وما تلاها من ردود في وسائل الاعلام حاولت تمييع المطالب وحرفها عن حقيقتها، وعليه طالب المجتمعون رئاسة الجامعة ومجلسها التجاوب مع المطالب المحقة خلال اجتماع مجلس الجامعة اليوم الأربعاء والتحقيق الفوري لما يأتي:

1- تأجيل آلية الترشيح وانتخابات ممثلي الأساتذة في مجلس الجامعة حتى شهر أيلول 2017.

2- تعيين مدير مسيحي في الفرع الثالث والفرع الرابع في معهد العلوم الاجتماعية.

3- تعيين رؤساء مسيحيين في مكتب العلاقات الخارجية ومركز المعلوماتية ومركز اللغات.

وقرّر المجتمعون متابعة الاجتماعات والاتصالات بالمراجع المختصة بانتظار نتائج اجتماع مجلس الجامعة اليوم واتخاذ القرارات المناسبة على ضوئها.