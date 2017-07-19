مفاجآت كبيرة تُكشَف عن أبو مالك التلي!

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كشف مصدر لبناني لقناة "الميادين"، أنّ "مسؤول "جبهة النصرة" في القلمون أبو مالك التلي، يكابر ويرمي بنفسه وجماعته إلى التهلكة"، مشيراً إلى أنّ "التلي يغامر بمعركة خاسرة مئة بالمئة لأسباب ومصالح شخصيّة لا مبدئيّة كما يدّعي".



كما كشف المصدر أنّ "التلي مستعد للتسليم شرط السماح له بتهريب ما لا يقل عن 30 مليون دولار، ويرفض التوجه مباشرة إلى إدلب ويشترط السفر أولاً إلى تركيا عبر لبنان مع ملايينه نقداً"، مشيراً الى أن "التلي يستند الى مرجعية أردنية في تنظيم القاعدة وهذا ما يخيفه من قيادة القاعدة والنصرة في إدلب أما الخلافات فيما بينهم ومع التلي تتصاعد وحرصه على أهوائه الشخصية ومصالحه المالية بدأت تطفو على السطح"، لافتاً إل أنّ "التلي رفض كلّ العروض الّتي قُدّمت عبر وسطاء لتفادي إراقة الدماء"، منوّهاً إلى أنّ "التلي يناور بإقامة تحالف عسكري مع تنظيم "داعش" في الجرود، وهذا مجرّد ادعاء وهمي زائف".