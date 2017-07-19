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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 19 تمّوز 2017

19
JULY
2017
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أسرار - الجمهورية
نُقِل عن مرجع سياسي رفضه الإستجابة لما وصفه لتمنِّيات من جهات سياسية، للموافقة على تمرير مناقصة تُثار حولها أسئلة وإلتباسات.
إمتنع أحد الأحزاب عن التعليق على زيارة سيقوم بها مرجع كبير إلى دولة غربية خلال الأيام القليلة المقبلة.
تبيّن أن أكثر من جهة سياسية عمدت الى توظيف المحسوبين عليها في الوزارات والإدارات العامة بكثافة، إستباقاً لإحتمال إقرار الإصلاحات التي تنصّ على وقف كل أشكال التوظيف في الدولة لمدة سنتين.

المستقبل
إنّ الاجتماع الذي عُقد منذ أيام في وزارة المال بين وزراء الداخلية والأشغال والمال أفضى إلى اتفاق على إعادة تأهيل طريق الطفيل وهو ما أُدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً تحت عنوان «تلزيم أشغال طريق الطفيل باستدراج عروض في إدارة المناقصات».

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