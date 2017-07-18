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واخيراً أُقرّت السلسلة ..

18
JULY
2017
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واخيراً أُقرّت السلسلة، بعد خمسِ سنواتٍ، وعدةِ جولاتٍ، وعشرات التظاهرات في الشوارع والساحات ...

اُقرّت السلسلة بعد صراعٍ طويل مع الواردات والضرائب والرسوم والكارتيلات ولوبيات الممانعة من هيئاتٍ وجِهات . لكنّها خرجت حيّةً معافاة , ولم تَرفع الرايات البيض في وجه النيّات السود.

في الشارع اكتسبت السلسلة المشروعية، وفي المجلس النيابي لَبِست حِلّة الشّرعية , وهي الآن قابَ قوسين او ادنى من ان تُصبحَ قانوناً ...

على الطريقة اللبنانية "لا يموت الديب ولا يَفنى الغنم"، تسلك السلسلة في حقلٍ نُزِعت منه الألغام مؤخراً – اللّهم الا اذا نَسيَ احدُهم او تناسى ازالةَ لُغمٍ ...

سلسلةْ "شو بينفع المتقاعد اذا فرَطت الليرة" ، وسلسلة "ما في شي ببلاش" , سلسلة "لا غالب ولا مغلوب" و"الكِحل افضل من العمى" وسائر الامثال اللبنانية التَسوَوية التي احتشدت كلُها في السلسلة، خِشيةَ ان تتقطعَ حلقاتُها وتَفرُطَ حبّاتُها بعد الشد والتجاذب الذي هدّد بانفراط عقدِها، فلا يعود بالإمكان جمعُها الا بقُدرةِ قادرٍ وظرفٍ نادر ...

ومن معركة السلسلة المالية التي قاربت نهايتَها، الى معركة السلسلة الشرقية التي تلوح بدايتُها . الاستعداداتُ جاريةٌ والمفاوضاتُ مستمرة والمُهل تنقضي وطبولُ المعركة تُقرع ... رئيسُ البلاد العماد ميشال عون يدعم الجيش ويرفض وضعَ خطوطٍ حمراء على الجيش، لأنّ الجيش بحدِّ ذاتِه هو الخطُ الاحمر الممنوع تجاوزُه، ويَمحَضُه الثقة من موقعه كقائد أعلى للقوات المسلّحة. ورئيسُ الحكومة سعد الحريري يعلن موقفاً ذاتَ دلالاتٍ معبّرة بدعم الجيش في "عمليةٍ مدروسة" كما أسماها الحريري، ويُسقط التحفّظات والاعتراضات التي برزت في معسكره مؤخراً، لكنّه شدد في المقابل على رفضِ ايّ تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري في ما خصّ العمليات المرتقب حصولُها على الجبهة الشرقية.

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