وعاد جريح الجيش في عرسال إلى بلدته ..

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وطنية - عكار - أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" منذر المرعبي أن الجندي في الجيش اللبناني صهيب مصطفى العمر الذي كان أصيب بجروح خطيرة في عينه خلال مواجهة الارهابيين في جرود عرسال، قد عاد الى مسقط رأسه في مزرعة بلدة عكار بعد تعافييه، حيث استقبله ذووه وأهالي البلدة بالزغاريد ونثر الارز ونحر الخراف، على وقع الاغاني الوطنية.



وشكر والد العمر المؤسسة العسكرية، مؤكدا ان ابنه "يؤدي واجبه وهذا شرف له".



وقالت والدته ربى مراد: "كلنا فداء الجيش، الله يحمي الجيش وفرحتي كبيرة". وأكدت دعم ابناء البلدة للمؤسسة العسكرية والقوى الامنية.