living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هكذا ردّت وكيلة الدكتور نادر صعب على نقابة الأطباء

18
JULY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن مكتب المحامية ميراي شاكر بوكالتها عن الدكتور نادر فؤاد صعب في بيان، أنه "توقف مليا حول التصريح الذي صدر مساء أمس 17/7/2017، عن سعادة نقيب الأطباء في بيروت الدكتور ريمون الصايغ على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال إنترناشيونال وضمن المقابلة التي بثت في نشرة الأخبار المسائية"، وقال: "نستغرب أشد الإستغراب صدور إتهام من سعادة النقيب بتحميلنا مسؤولية تسريب تقرير لجنة التحقيقات الطبية إلى الإعلان، وكأنه يحاول إخفاء حقيقة تسريب هذا التقرير وحقائق أخرى نتحفظ حاليا عن ذكرها.

أضاف: "الذي حدث فعليا، أننا كنا نرجو سعادة النقيب ولأكثر من مرة، وتحديدا في ليلة ولحظة التسريب، لإصدار القرار الصادر عن لجنة التحقيقات في النقابة بصورة رسمية ووفقا للأصول، ولا سيما أن المهلة القانونية التي أعطيت للنقابة من قبل المراجع القضائية ووزارة الصحة هي 15 يوما منذ تاريخ صدور نتائج التشريح، لإبداء رأيها الفني، وحتى تاريخه قد تخطت المهلة الأربعين يوما، وقد تمنع سعادته عن إصدار التقرير منذ 29/6/2017 بحجج وذرائع واهية لا تمت إلى الحقيقة بصلة".

وتابع: "نستهجن هذا الإتهام ونرفض تحميلنا هذه المسؤولية التي يطلقها سعادته تعسفا، وللتذكير فقط، إن نقيب الأطباء بالمطلق، من المفترض أن يكون حامي حقوق الأطباء وحامي حقوق المرضى، لا بل، حامي حقوق كل من يتقدم أمام نقابته باستفسار أم شكوى وهذا ما نتمسك به أكثر: حماية حقوق الجميع بالتساوي".

وقال: "الجدير ذكره أن سعادة النقيب يعلم جيدا أن تقرير لجنة التحقيقات هو بيد كل أعضاء المجلس وكل أعضاء اللجان الطبية القديمة والجديدة والإستشاريين، وعشرات النسخ تناقلوها منذ صدور التقرير، وإننا نملك الدليل القاطع على ذلك، ومن قام بتسريبه لا يهدف سوى إيذاء الموكل الدكتور نادر صعب والإضرار به. فإذا كانت الغاية من هذا التحريض الممنهج المتبع من بعض وسائل الإعلام ومن هذه المعمعة، يا سعادة النقيب، هو إضعاف مضمون هذا التقرير لغايات داخلية في نقابة الأطباء، والتي أنت على رأس هذا الهرم، ومسؤول تجاهها وتجاه الرأي العام ومسؤول حتى النهاية، فمن غير المسموح إستباحة التطاول من قبل أحد، ومن غير المسموح زعزعة الثقة بما قامت به لجنة التحقيق المنتخبة أصلا من قبل مجلس النقابة".

أضاف: "نؤكد مجددا إلتزام موكلنا وحتى تاريخه بعدم الظهور الإعلامي إحتراما لقوانين النقابة، وتحسبا لأي تحريف أو تجزيء كان، من أي شخص متربص لذر الرماد في العيون. إن رهاننا يا سعادة النقيب هو على نقابة متماسكة، والرهان هو لمصلحة الفرقاء على السواء دون أي تحيز".

وختم: "بناء عليه، نحتفظ بحقوقنا كاملة لجهة إمكانية أن نبني على الشيء مقتضاه، ولسلوك المسلك القضائي الذي يحمي حقوقنا، في ظل ما يخيم في الأجواء في المطلق، وما من شأنه إستهداف الموكل مباشرة وعن غير وجه حق".

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout