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فيديو الشرطي الذي ضرب طفلاً يثير بلبلة.. إليكم الحقيقة!

18
JULY
2017
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صـدر عـن المديريـة العامـة لقوى الأمـن الـداخلـي - شعبـة العلاقـات العامـة مــا يلــي، البلاغ التالي:

 

"بتاريخ 17/7/2017 عُرِض ضمن أحد البرامج التلفزيوينة، مقطع فيديو يظهر فيه أحد عناصر قوى الأمن الداخلي وهو يصفع صبيّاً كان ممسكاً به، وقد تناقلت مقطع الفيديو بعض المواقع الإلكترونية.

 

ويهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:

 

اولاً: دأب عمّال الخدمة السريعة في أحد محال بيع المرطبات والسجائر في محلة أوتوستراد جونية، حيث يعمل الصبي موضوع الفيديو، على ارتكاب المخالفات أثناء دوام عملهم، معرضين حياتهم وحياة السائقين والمارّة للخطر إضافةً إلى عرقلة حركة السير، الأمر الذي حذا بعناصر مفرزة سير جونية إلى مراقبة تصرفات هؤلاء العمّال، بهدف تسهيل المرور وتلافي أي حادث، وقد سبق أن نظمت هذه المفرزة محاضر ضبط بحق مالك المحل وعمّاله نتيجةً للمخالفات التي كانوا يرتكبونها.

 

ثانياً: إن تصرف عنصر قوى الأمن الداخلي غير المبرّر مهما كانت أسبابه، جاء كردّة فعل على استفزاز العامل له بعد أن قال الأخير لزميله في العمل: "جبلي عشرة آلاف ليرة لنعطيه ياها ويحلّ عنّا."، وهذا ما اعتبره العنصر إهانة بحقه، فجاءت ردّة الفعل اللاإراديّة، بعد أن كان يعامله برأفةٍ كونه قاصر.

 

ثالثاً: إن قوى الأمن الداخلي حريصة كل الحرص على احترام مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ مدونة قواعد السلوك وملتزمة بها، وقد تمّ اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحق العنصر المخالف".

 

وكان انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو يظهر عنصراً من قوى الأمن الداخلي، أثناء قيامهِ بصفعِ أحد الأطفال على الطريق. ولاقى هذا الفيديو ضجةً واسعة بين الناشطين، الذين استنكروا ما قامَ به العسكري.

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