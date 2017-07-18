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فيديو مفاجئ.. هذا ما حصل في وزارة الدفاع اليوم!

18
JULY
2017
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أقام وزير الدفاع يعقوب الصراف حفل استقبال في وزارة الدفاع الوطني- اليرزة للطفل مهدي قشاقش، والذي ألبس البذة العسكرية وكان له استقبالا رسميا، وقد رافقه في الزيارة ذووه ووفد من جمعية تمنى.


وبعد حفل الاستقبال ألبس الطفل قشاقش البزة العسكرية وتوجه مع الصراف الى نصب شهداء الجيش ليضع اكليلا من الزهر على النصب ، ومن ثم قلده الصراف سيف التخرج ، وجال قشاقش برفقة وزير الدفاع على المراكز العسكرية في الوزارة، وبعدها زار قيادة القوات البحرية وجال بالزورق في القاعدة البحرية، وفي نهاية الجولة صرح قشاقش بأن "لما أعمل عملية وصح بدي فوت عالجيش اللبناني".


يذكر ان مهدي قشاقش ابن 10 سنوات، يعالج في مستشفى بهمن ويحتاج إلى عملية زرع نقي عظم ذاتي، وعائلته لم تتمكن بعد من تأمين الأموال اللازمة، وتبلغ كلفة علاج مهدي في المرحلة الأولى 40 ألف دولار عن كل 21 يوماً في المستشفى، وهي تشمل مرحلة جمع الخلايا قبل زرع النقي، ويحتاج لنقله في حال تأمنت الأموال اللازمة إلى مركز السان جود في الجامعة الأميركية في بيروت، في أسرع وقت ممكن.

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