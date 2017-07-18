الورقة الإقتصادية للتيار الوطني الحر.. شربل قرداحي: ندعو إلى دَعمِ الوَرَقة بُغيَة التَحضيرِ للمُستَقبَل

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الورقة الإقتصادية للتيار الوطني الحر - Download

كَلِمَـة المُستَشـــار الإقـتِـصـــادي د. شَـربــــل قـرداحــــي:

السَّيـــدات والسّـــادة، الحُضـــور الكَريــــم،

أَوَدُّ أن أتَـقَــدَّمَ بـدايــةً بالشُّكــرِ لِـزُمَلائـي أعضـاء اللّجنـة الإقتصاديّـة علـى الجُهــد الذي بَذَلـــوه، وأَخُــصُّ بالشُّـكـر الأستـــاذ مَنصــور بطَيـــش الــذي كانـــت لـــهُ مُساهَمـــاتٌ جُــلَّــة وايـادٍ بيضــاء لإنجازِ هَــذه الوَرَقَــــة التــي نَضَعُهـــا بيــنَ أيديـكُـــم اليـَــوم عَـلَّـنـا نَتَعــاون سَويّـاً فـي سَبيـــلِ نَهضَـــةٍ إقتصاديّــة تَضَــعُ مَصالــــحَ الوَطَــن واللّبنانييّــن فــي المُقَدِّمـــة.

يَأتي الاعلان اليَوم عن خُطَّة التيّار الوَطَني الحُرّ عَقِبَ صُدور وثيقة بعبدا وتركيزها على الإقتِصاد، وبَعد يومَين من تنظيمِ وزارة الإقتِصـــاد والتِجارة لمؤتَمَرِها حَولَ الشرِكات الصُغرى والمُتَوسِّطة الحَجم SME، وقُبَيل إنعقاد مؤتَمر الطاقة الوطنيّة اللبنانيّة LNE.

قــامَ فَريــقُ العَمـَــل مُنــذُ العـــام المُنْصَرِم 2016 بالإعـــدادِ للـوَرَقَــة الإقتِصاديّــة وَوَضَعَ نُصــبَ عَينَيـه ضَرورَةَ تَحريـــكِ عَجَـلَـــةِ الإقتِصـــاد الوَطَنـــي (عِبرَ إتّخاذِ اجراءات فَورِيَّة تُعيدُ الحَيَويّة إلَيه). كَذَلِــكَ، عَمَــل الفَريــقُ الإقتِصـادي علـى صَـــوغِ التَوَجُّـهـات والسياسـات الإقتِصـاديّـة والإجتماعيّـة علـى المَــدى المُتَــوَسّــط، مُشــدِّداً علــى تَطويــرِ بيئــةِ الأعمــــال وتَحْفيـــزِ النُّمـــو المُستَــــدام.

تَلحَـظُ الوَرَقَـة التــي نَعرُضُـها اليَوم نِقاطـاً عَديـدة نلتَـقـي حَولَها مع تيّارات سياسيّــة نَتَشَاركُ وإيّـاها المَسؤوليّـة الوطنيّــة، ونَتَطَـلّــع إلــى أن تُصبِح جُزءاً مِن مَشـروعٍ نَهضَــِّويٍ يَحــظى بِمـوافَـقـةِ المُكَـوِّنـات اللبنانـيّــــة.

يُعانــي الاقتِصادُ الوَطَني مِــن الانعِكاســاتِ السَلبيَّـــة للحَــرب فــي سوريـــا المُـنـدَلِعَـــة مُنـــذُ العَـــام 2011، مَـــع تَوافُـــدِ مليـــون ونِصـــف مليـــون لاجِــىءٍ إلــى لبنـــان، كمـــا يَدفَـــع ثَمــــنَ الأوَضــــاع الإقتصاديّـــــة والأمنيَّـــة المُتَرَديَّــــة فـــي المِنطَقـــة بِشَكـــلٍ عــــام. وإذا مــا أضَفْنـــا إلــى هَــذِه العَوامِـــل قِلَّـــة الثِقَــــة الداخِليّــــة وضُعْـــفَ الطَلَـــب، نَجِـــدُ أنَّ الحَالــــة الإقتِصاديّــــة قَـــد وَصَلَـــت إلـــى مَرحَلـــةٍ حَسَّاسَـــة، خاصَّـــة فـــي ظِــــلِّ هَشـاشَـــةِ الاستِثمـــارِ الداخِلـــي العــــام والخـــاص وضُمـــورِ الاستِهــلاك وتَراجُـــعِ الصـــادِرات Exports.



لَــن تُشبِــه عَجَلَــةَ النُمــوّ الاقتِصـادي فــي المَرحَلَــة المُقبِلَــة مــا حَصَـل فـي العـام 2008، إذْ تَعــودُ أسبابُ النُمــوِّ آنَــذاك وبِشَكــلٍ رئيسـيٍّ إلــى عَوامِــل خارِجيَّــة أهَمُّهــا الأزمــة الماليّــة العَالميَّــة، لُجـوءُ الرّساميـل والوَدائِـع إلى لبنـان، الهَجمَـة على السـوقِ العَقــاري، وإرتِفــاعُ أَسعــار النَفــط، فــي حيــن أنَّ العَــودةَ المُرتَقَبَــة إلــى مُستَــوى عــالٍ مِــنَ النُمــوِّ حاليّــاً تَعتَمِد بِشَكــلٍ أساسيٍّ علـى تَـنفيــذِ إصلاحــاتٍ بُنيَويَّــة Structural Reforms علـى الصَعيدَيــن الإقتصـــادي والمالـي.

مِــن هَــذا المُنطَـلَــق، وَضَعنــا وَرَقــةَ عَمَـــلٍ إقتـِصاديَّـــةً ذاتَ أبْعــادٍ اجتـماعِيَّـــة وتَنمويَّــة، تَأخــذُ بِالاعتِبـــارِ مُعالجَــةَ هُـمــومِ النـــاس وتحقيـــقَ آمالِهِــــم وتَطلُّعاتِـهــم، وتَـــأمينَ نُمــــوٍّ مُستَــــدامٍ لإقتصـــادٍ حَقيقـــيٍ مُؤَنْسَــن يَرتكزُ أوَّلاً علـــى الإنتـــاج. كمـــا وَضَعنــا فــي سُلَّـــمِ أولَويّـاتِــــنا إعــــادة الثِقـــة والأمــــل إلــــى اللَبنانييّـــن واللّبنانيّـــات.

فَتراجُـــعُ الانـتــاجِ لَيسَ قَــــدَراً،

وإرتفــــاعُ ألدَيــــنِ لَيـــــسَ حِكْمــــاً،

والهُـجــــرَةُ لَيسَـــتْ قَضَـــــاءً،

فَهَذِه، جَميعُهــا، نتائـــجُ خَياراتٍ يُمكِنُ مُراجعتُها، ومَساراتٍ يُفتَرَضُ تَصحيحُها ليَعـــودَ الأمــــلُ ويزدَهــــرَ الإقتِصـــاد وتَتَحَقَّــــقَ الرفاهيّـــــة لِمختلف شَرائــــح المُجتَمَــــع.



لا يَتَحَقّـــقُ الإستِقـــرار الإجتِماعـــي والمالـــي علــى المَـــدَيَيـــن المُتَوَسِّـــط والبَعيـــد مـا لَـم يَترافَــق نُمــوُّ الناتِـــج المَحَلـــي GDP Growth مـــع جُملـــة عَوامِـــل أَبرَزُهـــــا:

× تشجيـــعُ الاستِثمــار،

× تأميـــنُ بيئـــةٍ تنافُسيَّـــة لا يَطغـــى عليهـــا الإحتِكـــار،

× رَفـــعُ المُستَـــوى العِلمـــي، مــع التَركيــز علــى الأبحــاثِ وعُلــومِ المُستَقبَـــل،

× تَطويرُ المناطِـقِ النائيـة وتِلـك البَعيـدة عـن العاصِمـة وتَجهيـزُها بالبُنـى التَحتيّةِ الـلازِمـة.

تَرتَكِــزُ النَظــرَةُ الإقتصاديّـــة والاجتِماعيَّــة للتيّـــار الوطنــي الحــرّ عَلــى التَوَجُّهـاتِ التاليَــة:

× تَوسيــعُ قاعِــدَةِ الاقتِصـادِ الوَطَني وحَجْمِـهِ، بِمـا يَسمَـحُ بإعـادةِ تَكويـنِ الطَبَقـة المُتَوسِّطـــة وتَوزيـــعِ فُـــرَصِ العَمَــــل ومَجــــالاتِ الإنتـــــاج علـى أكبَــرِ شَريحــةٍ مِـن المُواطِنيـــن، كما يَسمَــــحُ بزيـــادة الصــــادرات Exports وبتخفيــــضِ حَجــــمِ الـــــوارِدات Imports خاصــــةً الإستِهلاكيّـــــة،

× تَأميـــنُ شَبَكــات الأمــان الإجتِماعــي (ضَمان الشَيخوخَة، نِظام تَقاعُد، صِحّة، مُكافَحَة الفَقر) وضَمــان جودَتِهــا وزيــادة مَردوديَتِهــا بِسعــرِ تَكلِفَــة مُعتَـــدِل،

× الإستِثمـــار بفَعاليّة في التَعليم ونَوعيِّةِ التَربية وفي جودَتِهِما،

× إصـــلاحُ القَضــاء وتَعزيــزُ استِقلاليَّـتِــه وزيــادة فعاليَّـتِــه،

× إزالــةُ التعديّـات علـى الأمــلاك العامَّــة وإداراتِهــا بشكــلٍ فَعّــال لِصالِـح الدَّولــة والمُواطِـن،

× المُحافَظَـــةُ علــى التُــراث الوَطَنــي والبيئَــة وحِمايَـــةُ الطَبيعــة،

× استِثمــارُ المَــوارِد الطبيعيّـة مِن أُصـولٍ ومَوجـوداتٍ لِصالِـحِ الأجيـالِ الحاضِـرَة والمُقبِلَــة،

× توفيــرُ البيئَــة الاستِثماريَّــة والبُنيَــة التمويليَّــة، مــع تَنويــعٍ لمَنظومَتِهـــا.



لتحقيقِ هذهِ الأهداف، يَدعو التيّار الوَطَني الحُــرّ الى القيــام بإصلاحـــاتٍ هَـيكليَّــة تَهــدُف إلــى زيــادةِ القُــدُرات الإنتــاجيَّـــة للاقتِصــاد وتَخفيــضِ الكِلفَـــة، مـا يُــؤَدَّي إلـــى ما يلي:

× رَفـعُ حَجـمِ إجمالـي الناتِـج المَحَلّـي GDPوالناتِـج المُحتَمَـل Potential Output، واستطـــراداً زيـــادةُ النُمـــوّ الإقتصـــادي الحَقيقــي Real GDP Growth خِـــلال السَنـَـــوات الأربع المُقبِلَـــة بمــا يَتــــراوح ما بَين 3,5 ٪ و5,25 ٪ فَيَـنخَفِـــض تَـدريجيّـــاً حَجـــمُ الدّيـــنِ العــــام نِسبَـــةً لِحجـــمِ النـاتــــج المحـلّــــي،

× خَـلْـقُ وَظـائِــف جَـديـدة فـي مُختَلــفِ المناطِــق (ضِمنَ سياسَة الإنماء المُتوازنِ)،

× تَخفيـضٌ مُتَـدَرِّج للعَجـز الكبيـــر فـي الميـزان التِّجـاري Trade Deficit ،

× وبالتَالـي، تَخفيـضٌ مُتَـدَرِّج للعَجـز فـي الحِسـاب الجَـاري Current Account Deficit.



للوصـــولِ إلــى هــذِهِ الأهــــداف، يَجــــب:

أَوَّلاً : تَحديــثُ بُنيَــة وإطــار الماليَّــة العامَّــة علــى المَــدى المُتَوَسِّــط (عبــرَ)

1. اعتِمـــاد سياسَــةٍ مـاليّـــة Fiscal Policy مَبـنـيَّـــة علـــى:

× لَـجْــمُ تَنامـي الدَيــن العـام Gross Public Debt (الناتِج بِشَكلٍ أساسي عَن عَجزِ الكَهرباء وخِدمةِ الدَين وضُعْفِ إيرادات الخَزينَة) بِمــا يَنعَكِــسُ تَخفيـضــاً فـي العَجــز المالــي Fiscal Deficit، وفــي نِسبَــة هــذا العَجــز لإجمالــي الناتــِج المَحَلّــي GDP،

× تَخفيــضُ تَدريجــي للعَجــز فــي الميــزان التِّجــاري Trade Deficit، الـذي يَنعَكِــس سَلبــاً علــى الحِســاب الجــاري Current Account، وبالـتالـــي علــى صافــي ميــزان المَدفـوعــات Payment Balance of.

وعَلَيــهِ، فــإنَّ الأهــداف الأساسيَّـــة للإصلاحــات الماليَّــة علــى المَــدى المُتَوَسِّــط هـــيَ:

× تخفيــضُ حَجـــم إجمالــي الدَيـــن العــام نِسبَــةً لِحَجــم الاقتِصــاد

× إعــادةِ التَـوازن إلى حِسابــات مؤسَّسَــة كَهربــاء لبنــان ضِمنَ فَتــرَة لا تَتَعـدَّى العــام 2020

× رَفـــعِ مُستَــوى التَحصيــل الضَّريبــي، بحَيــث تــزداد إيــرادات الدَّولَــة CGR نِسبَــةً لإجمالــي الناتِــج المَحَلِّــي GDP تَدريجيّــاً مــن حوالـــي 19٪ إلى 26٪ عام 2020.

× خَفــضُ نِسبَــةِ خِدمَــة الدَيــن العــام لِمُجمَــل إيــرادات الخَزينــة:

إلى حَوالَي 33٪ بِنهايَــة العام 2020

× خَفــضُ نِسبَــةِ حَجــم الدَيــن العــام لإجمالــي الناتِــج المَحَلّــي:

إلى ما دون 137٪ بِنهايَــة العام 2020

× تحقيــقُ فائِــضٍ أوّلــي Primary Surplus يــزداد حجمُــهُ تَدريجيّــاً لِيــوازي:

حَوالَي 5٪ مِن إجمالي الناتِج المَحَلّي خِلال العام 2020

× لِلوصــول إلــى تَخفيضِ نِسبَةِ العَجــز المالــي لإجمالــي الناتِــج المَحَلّــي:

إلى ما بَين 3٪ و3,7٪ مِن إجمالي الناتِج المَحَلّي خِلال العام 2020

2. اعتِمـــاد سياسَــة نَقديَّــة Monetary Policy تَدعَــم النُمّو والاقتِصادِ الحَقيقي وتُساهِم بتحقيق الإستِقرار في الأسعار

تدعــو ورقــةُ التيَّــار الوَطَنــي الحُــرَ الـى الاستِمــرار بِسياسَــةِ ثَبــات سِعـــر صَــرف العُملَــة الوَطنيَّــة بالتــوازي مــع القيــام بالإصلاحــات الهَيكَليَّــة والماليَّــة الضَروريَّــة التــي تُعَــزّز الثِقَــة بالعُملَــة المَحليَّــة، وبالتالــي الحَــدّ مــن اتِّخــاذِ إجــراءاتٍ استِـثـنائيَّـــة مُكلِفَـــة لتأميــن ثَبـــات سِعــرِ الصَــرف.

× إنَّ المُباشَــرَة بتَصويــبِ وَضــعِ الماليَّــة العامّــة تَـدفَــع إلــى اتِّبــاعِ سياسَــةٍ نَقديَّــة تَلجُـم التَضَخُّـم وتُحفِّـز النُمـوّ الاقتِصـادي من خِـلال تَشجيعِ وتَمـويــلِ الاستِثمـار الحَقيقي،

× يجــبُ فـي هــذا الإطــار خَفــضُ مُعَـدَّلات الفوائِــد المَدينَــة Debtor Interest Rates علـى الليـرة اللبنــانيّـــة والـدولار الأميركــــي لتَحفيــزِ الإقـــراض ذات الكِلفَـــة المَحـدودَة للقِطاعــات الإقتصاديّــة المُنتِجَـــة.

3. إصـلاح النِّظــام الضَّريبــي Tax Policy

تَدعـــو وَرَقــةُ التيَـــارِ الوَطَنــي الحُـــرَ إلــى إصـلاح السيـاسَــة الضريـبـّيـــة فَتَكـــونَ أكثـــرَ عَــــدلاً وإنصـافـــاً، وذلـــــك مِــن خـِــلالِ:

× إعـــادَةِ النَظَــرِ بهَيكَـلَــة تَركيبَــة "الضَّرائِــب المُباشَــرَة مقابِـــل الضَّرائِــب غَيــر المُباشَــرَة"، بِحَيث تَنخَفِضُ نِسبَة الضَّرائِب غَير المُباشَرة Indirect Revenues (أي تلك التي تَطالُ جَميع الفِئات الإقتصاديّة والاجتِماعيَّة بِمَعزِلٍ عَن مَداخيلِها) مِن مُجمَل إيرادات الخَزينَة، مقابِل رَفعِ نِسبَة الضَّرائِب المُباشَرَة Direct Revenues المُحَصَّلَة مِن مُجمَل الإيرادات (لا تَتَخَطّى حَاليّاً 25٪ مِن مُجمَل مَداخيل الخزينَة ولا تُمثِّل أكثر من 5٪ من إجمالي الناتِج المَحلّي GDP)

× تَحسينُ الالتزام والتَحصيل الضَّريبي، وزيادة نِسبَة إيرادات الدَّولَة لإجمالي الناتِجِ المَحَلّي تَدريجيّاً مِن حوالي 19٪ عام 2015 إلى 26٪ عام 2020 عِلماً بأنّ المُعَدَّلات في الدُوَل المُتَطوِّرَة تَتَراوَح ما بين 28٪ و43٪، مع التأكيــدِ علـى أن لا يَتَضَّمَن الإصلاح الضريبي أيّـة زيادات في الضَرائب غَير المُباشَرة، بما يُساهِم بِتَسريع وَتيرة التَصحيح الضَريبي الهادِف الى تَخفيض الضَّرائب عن كاهِل الطَبَقات غَير المُقْتَدِرَة لصالح الضَّرائِب المُباشَرَة المُعتدلة نِسبياً والتي تَطال بِشَكلٍ أساسي الأرباح.



ثانيــــاً : تَطويـــر بـيـئَــةِ الأعمـــال وتَحفيـــز النُمُـــوّ الإقتِصـــادي المُستَــــدام

تُعانــي بيئَـــة الأعمــــال من صُعوبـــاتٍ ذات طابَــعٍ إداري بَحــت (مِهَل طَويلة للإستِحصال على تَراخيص البِناء، ولإدخال البضائع عِبرَ الحُدود، ولإصدار الأحكام القضائيَّة التِجاريَّة ومِن ثُمّ تَنفيذها ...)، بِمَعـــزَلٍ عــن الظـروف الإقتصاديّـــة التـــي قَـــد تــكون إيجـابيَّـــة أو سَلبيَّــــة.

نَطــرحُ فــي وَرَقَـــةِ التيَّـــار الوَطَنـــي الحُــــرّ خُطَطـــاً عَمَليَّـــة لتَحفيـــزِ النُمُـــوّ فــي عالَـــم الأعمـــال علــى المَــدَيَيـــن المُتوسِّـــط والبَعيــــد:

× تبسيطِ المُعامَـــلات الضروريَّـــة لإنشـــاء شَرِكـــة،

× مُراجَعَــة الشُـروط العَمَليَّـة لإصـدار تَراخيــص البِنــاء،

× إنشــاء وِحــدة للقُـــروض Credit Bureau أو توسيــــع مَفهـــوم سِجـــلّ المَعلومـــات عــن المُقـتَـرِضيـــن Credit Registry (مَركَزِيَّة المخاطِر)،

× تَشجيـع الإستِثمـار فــي رُؤوس الأمــوال عِبرَ حِمايَــة حُقــوق الأقـلـيَّــة Minority Interest،

× إعــادة النَظَــر بالإجـــراءات الحاليَّـــة للتَصديـــر وللإستيــــراد (بحيث تنجَز المُعامَلات خلال يومٍ واحد أو يومَين)،

× السُرعَة في إصـدارِ الأحكـامِ القضائـيَّـة وتنفيـذهـا فـي النِزاعات التجاريَّة وفي دعاوى الأعمال.



ثالثـــــاً : تَحديـــثِ وتَفعيـــلِ البُنـــى التَحتيَّـــة Infrastructure (عِبــرَ)

× تَطويــرُ شَبكَــةِ المواصَـلات: إنشــاءُ شَبَكَــة قِـطارات شَمــالاً وجَنوبــاً وبـِقاعــاً مــع الإعتِمــاد علــى الـBOT وبالشَراكَـــة بَيــنَ القِطاعَيـــن العــام والخــاص، تَطويــرُ وتَوسيــعُ شَبَكَـــةِ الطُــرُق، تَحديــثُ وسائِـــل النَقــل العــام ...

× تَوسيــعُ مطــارِ رفيــق الحَـريري الدّولــي والبَحــث بـإنشـــاءِ فـــِرعٍ لــه فــي البقـــاع أو فــي الشَمــــال،



× إنجـــازُ إصـلاحُ قِطــاع الكَهرَبــاء بِشَكــلٍ عــام ومُؤَسَّسَــة كَهرَبــاء لبـنــان بِشَكــلٍ خــاص خِـلال فتــرة لا تَـتَـعـدّى عام 2020،

× المُباشَــرَةُ باستِخــراج النَفــط والغــاز دونَ إبطــاء وخِـلال سنتيـن،

× تطبيــقُ السياسات والخِطَـط المتعَـلِّـقَـــة بقـِطــاع الميــاه والصَــرف الصِحّــي وإنجــاز المشاريـع المَلحوظَــة )بما فيها استِكمال تَحديث الشَبَكات وبِناء خَزّانات إضافيَّة للمياه، واستِكمال تَشييد السُدود، وإنجاز كافّة مشاريع الصَرف الصِحّي(،

× إطــلاقُ مَشروعَــي لينـــور (ضاحيَة بَيروت الشماليَّة) وإليســـار (ضاحيَة بَيروت الجنوبيَّة)،

× وضــعُ سياســة بيـئـيَّـــة والشُـــروعُ فــي مُكافَحـــة الجَرائِــم ضِـــدَّ البيئَـــة واستِصـــلاحِ الأراضــي التــي تَشـوَّهَـــت نَتيجَـــة المَرامِــل والكَسَّـــارات.



رابعــــاً : تَوسيــعِ مَفهــومِ الحِمايــة الاجتماعيّــةِ (عِبــرَ)

× تَطويــرِ قـانـــون العَمَـــل،

× تَفعيـــلِ دَور المُؤَسَّسَــة الوَطَنيَّــة للإستِخـــدام،

× تَحسيـنِ مُستَــوى التَعليــم فــي المَــدارِس والجامِعــات والمَعـاهِد المُتَخصِّصَــة، ونَـوعـيَّـتِــه وتأمينِــــه بِشَكـــلٍ عـــادلٍ ومُتَـــوازنٍ فـــي كافَّـــةِ المَناطِـــقِ اللُّبنانيَّــــة.



كَـلِـمَــــــــــــــة أخـيـــــــــــــرَة

قَدَّمنا في كلمتِنا لمحةً سريعة عن الخُطوط العَريضة لورقةِ التيّار الوَطَني الحُرّ الّتي سيوزَّع مُلَخَص مُفَصَّل عنها لوَسائل الاعلام والمُهتَمين والتي تتضمّــنُ مُحاكـــاة Simulation لسيناريوهـــات متعــدّدة.

وقد أُعِدَّ العَمَلُ وفقاً للقَواعِد العِلميّة المُتَّبَعة مِنَ المؤَسَّسات الدوليّة المُتَخَصِّصة وتِبعاً لأصولِ الإقتِصاد الــكُــلّـي Macroeconomics، مع الانطِلاقِ مِن خَياراتٍ أساسيّة، في صِلبِها:

× تشـجيــعُ الاسـتِـثـمــار،

× وتــأميــنُ بـيـئـةٍ تنــافُسيَّــة لا يَـطغــى علـيـها الإحـتِـكار،

× ورَفــعُ المُسـتَــوى الـعِـلمــي،

× وتَـطويــرُ المنـاطِــقِ البَـعيـدة وتَـجهيــزُهــا بالبُنَــى التَــحتيّــة اللازِمــة،

× وتـوفيــرُ فُرَصِ العَمَـل والوظائـف للّبنانييّــن ولليَـدِ العامِلـة الماهِـرة بِهَـدَفِ إيقـاف الهِجـرة،

× وفتــحُ المجالات أمـامَ اللبنانييّــن فـي الخــارِج للعَـــودة وللإستِثمـــار أو العَمَــــل فـي وَطَنِــهم.

نَرجو مِنَ الحاضِرين الكِرام التَنَبُّه إلى التَحدِّيات الإقتِصاديّة والماليَّة التي يَمُرُّ بِها وطنُنَا، ونَدعوهُم إلى دَعمِ الوَرَقة بُغيَة التَحضيرِ للمُستَقبَل وبهدفِ تفادي الصَدَمات الخارجيّـــة، لمــا فيــهِ مِــن مَـصلَحــة وطَـنيّــة عُــليــا.