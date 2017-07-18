living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون: التعاون بين بلدية بيروت وايل دو فرانس نموذج يحتذى في العلاقات اللبنانية - الفرنسية

18
JULY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رحب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتعاون القائم بين بلدية بيروت ومنطقة ايل دو فرانس الفرنسية، معتبرا انه  نموذج للعلاقات التي تربط بين لبنان وفرنسا والتي يحرص البلدان على تفعيلها في المجالات كافة.

 

وكان الرئيس عون استقبل صباحا في قصر بعبدا رئيسة منطقة ايل دو فرانس الوزيرة الفرنسية السابقة فاليري بكريس   Valerie Pecresse التي تزور لبنان رسميا للتوقيع مع بلدية بيروت على خطة عمل تتعلق بتعزيز التعاون بين الجانبين. وحضر اللقاء القائم بالاعمال الفرنسي في لبنان ارنو بيشو واعضاء الوفد المرافق للسيدة بكريس والذي يضم في عداده نائبها اللبناني الاصل باتريك كرم ومستشارها لشؤون التواصل جان مارك زخيا وهو لبناني الاصل ايضا.

 

وخلال اللقاء عبرت السيدة بكريس عن سعادتها لوجودها في بيروت مع وفد من معاونيها والخبراء في منطقة ايل دو فرانس، مؤكدة الاستعداد للتعاون في مجالات اقتصادية وبيئية وطبية اضافة الى الشؤون التربوية والجامعية وحقل الابحاث. وقالت ان هذه الزيارة تندرج في اطار العلاقات المتجذرة بين لبنان وفرنسا التي وقفت دائما الى جانب لبنان، وهي لاتزال مستمرة في هذا الموقف. وعرضت للمشاريع التي تنوي منطقة ايل دو فرانس تنفيذها مع لبنان والاقتراحات التي تراها ضرورية في برنامج العمل المشترك.

 

ورحب الرئيس عون بالسيدة بكريس والوفد المرافق شاكرا الدعم الذي تقدمه منطقة ايل دو فرانس لبلدية بيروت من خلال المشاريع  الانمائية التي نفذتها لاسيما في مجال الاهتمام  بالمساحات العامة وحرج بيروت وغيرها، معتبرا ذلك نموذجا للعلاقات المميزة التي تربط لبنان وفرنسا في مجالات عدة، اضافة الى انها نموذج يحتذى للتعاون بين القرى والبلدات اللبنانية والفرنسية. وحمّل الرئيس عون السيدة بكريس تحياته الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عارضا وجهة نظر لبنان من  التطورات الاقليمية والدولية، ومستقبل العلاقات اللبنانية- الفرنسية في مختلف المجالات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout