living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل يلتقي نظيره البلجيكي في بروكسل

18
JULY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استهل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل زيارته العاصمة البلجيكية بروكسل بلقائه نظيره ديديه رايندرز بحضور وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية حبيب افرام وسفير لبنان لدى بلجيكا ومندوب لبنان لدى الاتحاد الاوروبي رامي مرتضى. 
 
الوزير باسيل سلّم الوزير رايندرز  كتاباً رسمياً يقترح فيه ان تترأس كل من بلجيكا ولبنان المؤتمر الوزاري المقبل المنوي عقده في بروكسل، لمناقشة موضوع اضطهاد الاقليات في المنطقة وذلك بعد الاجتماعات التي حصلت في كل من نيويورك ومدريد وباريس والتي كان للبنان دور محوري فيها من خلال انخراطه في المجموعة الدولية لمكافحة الارهاب اعلامياً، عبر خطاب مضاد يقوم على التعددية والانفتاح والتسامح والانسانية وهي قيمٌ تُعدّ من اساسات وجود لبنان وتكوين الاتحاد الاوروبي على حد سواء.
 
وعرض الوزير باسيل مع نظيره البلجيكي انجازات الجيش اللبناني ميدانياً في مكافحة التنظيمات الارهابية عسكرياً، عارضاً الخطوات القانونية التي قام بها لبنان بمقاضاة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والمنخرطين في التنظيمات الارهابية التي تضطهد الاقليات في المنطقة وصولا الى ابادتها.
 
 
 
 
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout