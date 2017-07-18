باسيل يلتقي نظيره البلجيكي في بروكسل

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استهل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل زيارته العاصمة البلجيكية بروكسل بلقائه نظيره ديديه رايندرز بحضور وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية حبيب افرام وسفير لبنان لدى بلجيكا ومندوب لبنان لدى الاتحاد الاوروبي رامي مرتضى.

الوزير باسيل سلّم الوزير رايندرز كتاباً رسمياً يقترح فيه ان تترأس كل من بلجيكا ولبنان المؤتمر الوزاري المقبل المنوي عقده في بروكسل، لمناقشة موضوع اضطهاد الاقليات في المنطقة وذلك بعد الاجتماعات التي حصلت في كل من نيويورك ومدريد وباريس والتي كان للبنان دور محوري فيها من خلال انخراطه في المجموعة الدولية لمكافحة الارهاب اعلامياً، عبر خطاب مضاد يقوم على التعددية والانفتاح والتسامح والانسانية وهي قيمٌ تُعدّ من اساسات وجود لبنان وتكوين الاتحاد الاوروبي على حد سواء.

وعرض الوزير باسيل مع نظيره البلجيكي انجازات الجيش اللبناني ميدانياً في مكافحة التنظيمات الارهابية عسكرياً، عارضاً الخطوات القانونية التي قام بها لبنان بمقاضاة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والمنخرطين في التنظيمات الارهابية التي تضطهد الاقليات في المنطقة وصولا الى ابادتها.