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بعد 4 سنوات في الـ "lbci" .. إنتقلت الإعلامية إلى قناة الجديد

18
JULY
2017
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قبل شهر تقريباً، أعلنت فتون رعد عن تركها قناة lbci بعدما عملت كمراسلة لمدّة أربع سنوات، ومقدّمة فقرة السوشال ميديا التي تحمل إسم «أخبار من عندك».

 

لم توضح رعد أسباب خروجها من lbci، مؤكّدة لـ «الأخبار» أن علاقتها بالعاملين في القناة جيدة. في الوقت نفسه، لم تكشف عن إحتمال إنتقالها إلى شاشة أخرى. لكن أمس كتبت رعد تعليقاً على صفحتها على الفايسبوك تكشف فيه عن إنضمامها إلى قناة «الجديد».

 

لفتت المراسلة في تعليقها «في اليوم الأول من العمل في «الجديد»، تغطية تحركات العسكريين المتقاعدين وعوائل شهداء الجيش وقوى الأمن للحصول على حقوقهم كاملة في السلسلة». تابعت المراسلة «في اليوم الثاني من العمل في «الجديد» سيجري البحث في ضرائب تطال من غيّروا صور بروفايلاتهم والعسكريين وأهالي العسكريين الشهداء على حدّ سواء. لكن ممثلي الكتل النيابية الذين اجتمعوا اليوم سيرفضون إضافة ضرائب على الهيئات الاقتصادية». يذكر أن «الجديد» شهدت أخيراً إستقالات عدة آخرها إستقالة وعد هاشم التي إنضمت إلى قناة «العربي».

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