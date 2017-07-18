هيئة الاطباء في التيار الوطني الحر تتابع التطورات في نقابة الأطباء

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تتابع هيئة الاطباء في التيار الوطني الحر تطورات نقابة الاطباء، وهي اذ تؤكد حرصها الدائم على صحة المريض ومصلحة الطبيب تعرب عن سخطها من انحراف العمل عن المنهجية العلمية وعدم احترام والتزام الانظمة والقوانين المرعية.

وتشدد الهيئة على اعتماد المنهجية العلمية في مقاربة الملفات المطروحة احتراما للمهنة ورفعا من شأنها كما تدعو الى احترام المعايير العالمية في كتابة التقارير.

من جهة اخرى، تؤيد الهيئة النقيب البروفسور ريمون صايغ وتشد على يده في تطبيق القوانين واحالة كل مخالف الى المجلس التأديبي وهي تدعو الاطباء للجهوزية دفاعا عن نقابتهم وانظمتها ومجالسها.