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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 18-07-2017

18
JULY
2017
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الأخبار
اليمن.. بريطانيا شريكة في المجزرة\
السلسلة: تفاؤل لا يُبدّد الخطر
بري عن التشكيلات القضائية: إما الكفاءة... أو «عالسكّين يا بطّيخ»
الرقة تخيّب «التحالف»... والجيش على تخوم دير الزور

البناء
الجيش السوري يُمسك نصف الرقة ويستعيد حقول النفط والغاز... ويدقّ أبواب دير الزور والغوطة
ماكرون: إقفال سفارتنا في دمشق كان خطأ فادحاً... وموسكو تردّ على دلع نتنياهو حول الجنوب
توافق على السلسلة وخلاف على تمويلها... وحسم جرد عرسال يسابق التسويات... وعودة النازحين

الجمهورية
"السلسلة" أمام صرخة الناس والخزينة
حلول مرحلية في سوريا قد تكون لصالح دول الجوار
المأزق السعودي في أزمة الخليج
القصة الكاملة لعملية 30 حزيران
سركيس: لنقف خلف منتخبنا في كأس آسيا

اللواء
عون: من واجبات الاعلام قبل الاتهام الاستحصال على الادلة
اجتماع السراي…” تفاؤل بأن السلسلة غدا
السفارة السعودية تستقطب تظاهرة وطنية لتهنئة الأمير محمّد بن سلمان بولاية العهد
مصر تؤكِّد للكويت استمرار الإجراءات ضد قطر حتى تلبية المطالب

الديار
أسلحة روسيّة نوعيّة تدخل الجرود.. وهذه آخر المعلومات الإستخباراتيّة؟
النواب أمام اختبار «السلسلة» : عند «الإمتحان يُكرّم المرء أو يُهان»...

المستقبل
الحريري مهنئاً وليّ «عهد الشباب»: مع المملكة دائماً
دعوات لشدّ الرحال إلى «الأقصى».. وقلق سعودي بالغ
عرسال في حمى الجيش.. والعين على الجرود
الحريري يرأس اجتماعاً لبحث «السلسلة» والنفقات والإيرادات
السعودية تؤكّد وقوفها بكل إمكاناتها لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه

 

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