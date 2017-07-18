أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 18-07-2017

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البناء



دعا نائب بارز مجلس الوزراء إلى مساءلة رئيسه سعد الحريري عن الموقف المتفرّد الذي أعلن عنه من السفارة السعودية وقال فيه «إنّ لبنان سيقف دائماً مع المملكة»! وسأل النائب البارز: ألم يكن من المفترض أن يعود الحريري إلى مجلس الوزراء قبل أن يتفرّد ويعلن هذا الموقف المنحاز؟ ثمّ ألا يلحق موقفه هذا الأذية باللبنانيين العاملين والمقيمين في قطر…؟

الجمهورية



قال قطبٌ سياسي «إنّ الموقف الأخير لمرجع كبير حول قضية حساسة مطلبياً ومالياً، ليس موقفَه الشخصي إنّما هو موقف «المقرّبين جداً» منه».

لاحظَت الأوساط السياسية تقارُباً بين مسؤول كبير ورئيس حزب خصم، وتُرجم ذلك من خلال الزيارات الأسبوعية واللقاءات الدائمة بين الرَجلين.



