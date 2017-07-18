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ضرب زلزال عنيف بقوة 7,7 درجات صباح الثلاثاء في بحر بيرينغ قبالة السواحل الشرقية لروسيا، كما اعلن المعهد الاميركي لرصد الزلازل، بينما أصدر مركز الانذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ تحذيرا من خطر حصول امواج مد عال في بعض انحاء المحيط.

وقال المعهد الاميركي ان الزلزال وقع ليل الاثنين في الساعة 22,23 ت غ، وان مركزه يقع على بعد 199 كلم شرق جنوب شرق مدينة نيكولسكي في روسيا وعلى عمق 11,7 كلم.

من جهته توقع مركز الانذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ ان يتسبب الزلزال بارتفاع مستوى المد البحري بأقل من 30 سنتم في سواحل المنطقة الممتدة من روسيا وحتى هاواي.