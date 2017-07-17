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إزاحة الستارة عن نصب تذكاري للعميد الشهيد واكيم في البربارة

17
JULY
2017
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 أقيم في ساحة البربارة، برعاية قيادة الجيش والبلدية، حفل ازالة الستارة عن النصب التذكاري للعميد الشهيد نجيب واكيم، في حضور النائبين سيمون أبي رميا وعباس الهاشم، ممثل قائد الجيش العماد جوزف عون العميد الركن باسم ابراهيم، قائمقام جبيل نجوى سويدان فرح، رئيس البلدية رالف نادر واعضاء المجلس البلدي، آمر فصيلة جبيل في قوى الأمن الداخلي الرائد كارلوس حاماتي، منسق قضاء جبيل في "التيار الوطني الحر" طوني ابي يونس، الشيخ أحمد اللقيس وعائلة الشهيد وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير وحشد من الفاعليات.

بعد القداس الذي ترأسه الأبوان حنانية ويوحنا ياسمين، أزيحت الستارة عن النصب، وأدى له العميد ابراهيم تحية التضحية والشرف والوفاء، على وقع أنغام التعظيم التي أدتها الفرقة الموسيقية التابعة للجيش، ثم النشيد الوطني.

وألقت عريفة الاحتفال غيلنار نجاح واكيم كلمة رحبت فيها بالحضور منوهة بالتضحيات التي قدمها الشهيد مع رفاقه العسكريين في حرب تموز التي شنها العدو الاسرائيلي على لبنان عام 2006.

نادر
وتحدث نادر عن ميزات الشهيد، معتبرا أنه "لشرف كبير أن يختار العقيد نجيب واكيم أن ينزل الى أرض المعركة مع جنوده عوض النزول الى ملجأ الأمان، وقد واجه بصدره صواريخ الغدر"، شاكرا باسم المجلس البلدي قيادة الجيش والأوركسترا والحضور وكل من ساعد على انجاح الاحتفال.

واكيم
وألقى شقيق الشهيد المهندس ربيع واكيم كلمة العائلة، فاعتبر أن أخاه ترك عائلة اهتم بها طيلة ظروف حياته، "واليوم أبناؤه باتوا في مراكز متقدمة"، مشيرا الى أن الشهيد واكيم "هو شهيد لكل الوطن وليس لعائلته فقط". وتوجه بالشكر الى "البلدية الحالية والسابقة وكل القيمين على الاحتفالات لوضع هذه الحديقة وهذا التمثال".

وطنية
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