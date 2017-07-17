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وصل سباق السلسلة الى اللفة الاخيرة والامتار الاخيرة من سفاري طويل ومضن فيه الكثير من الحواجز والعوائق والمطبات قبل ان يصل غدا الى خط النهاية في المجلس النيابي حيث يصر الرئيس بري ان تمر السلسلة تحت قبة البرلمان قبل الموازنة في وقت ازف الرئيس سعد الحريري مساء بشرى السلسلة من السراي الحكومي .

بين ال 1200 مليار ليرة كلفة السلسلة كخيار وقرار وبين اقرار حقوق المتقاعدين في الاسلاك العسكرية والامنية الف مليار اضافية تجعل السلسلة تتأرجح بين حل عُقَدِها او انفراط عَقدِها وهنا يدخل اقتراح وزير المال علي حسن خليل الموزع على ثلاثة مخارج طوارىء محتملة ومقترحة : الاول اقرار 50 % من حقوق المتقاعدين بكلفة 400 مليار ليرة والثاني رفع الشطور بنسب لا تتعدى ال 470 مليار ليرة .//اما المخرج الثالث فيقوم على التجزئة في العامين الاولين 35 % من القيمة الكاملة على ان تدفع النسبة المتبقية اي 65 % في العام الثالث .

وماذا عن المستقبل وقابل الايام ؟ يقول خليل انه لا يستطيع اجراء قراءة استباقية استشرافية بل قراءة استرجاعية. ففي العام 2006 بلغت كلفة المتقاعدين 865 مليارا واليوم 1800 مليار وبعد 10 اعوام ستبلغ 3500 مليار .

وفيما السلسلة قاب قوسين من الاقرار يبشر البعض من باعة الشؤم بالانهيار ، بالشعبوية المعروفة والسلبية الموصوفة.