بيان هامّ صادر عن وزارة الطاقة والمياه

A + A -

يهم المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه وبعد الاطلاع على ما اوردته بعض وسائل الاعلام، لا سيما المطبوع منها، واخصها ما نشر في جريدة الاخبار في عددها الصادر يوم 15/7/2017 وجريدة الجمهورية في عددها الصادر يوم الاثنين 17/7/2017 وايضاً ما نشرته جريدة النهار بتاريخ 17/7/2017 ان يوضح، منعاً لكل تضليل للرأي العام وحداً لكل سجالات لا طائلة منها، الامور التالية:

ليس هناك من خلاف بين وزير الطاقة والمياه ومرؤوسه مدير عام الاستثمار يستأهل الضجة التي اثيرت اعلامياً حوله فالوزير هو رأس الادارة التي يوجب القانون ان تعمل بموظفيها بشكل منتظم وفق ما رسمتهُ القوانين والانظمة المرعية الاجراء وكل امر يتعلق بذلك تتم معالجته ادارياً وفق القانون وبعيداً عن المزايدات والسجالات.

طالبين نشر هذا التوضيح في ذات الصفحة التي نشرت فيها المقالات التي استوجبت هذا الرد وفقاً لاحكام قانون المطبوعات.