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في لبنان.. شبكة دعارة يقودها رجل وزوجتيه، ويُلزِم ابنته!

17
JULY
2017
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"بتاريخ 14/07/2017 توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإتجار بالاشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، عن وجود شبكة تنشط في مجال الدعارة والإتجار بالأشخاص في محلة القبة - طرابلس.

 

بنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت دورية من المكتب المذكور من معرفة الاشخاص المتورطين في هذه الشبكة، وتوقيفهم بعد مداهمة المنازل التي يستخدمونها وهم:


س.ل (مواليد 1969/لبناني) وهو مشغل شبكة الدعارة
س.أ. (مواليد 1968/لبنانية)
ز.ل.(مواليد 1992/لبنانية)
ف.خ. (مواليد 1992/لبنانية)
ن.ع. (مواليد 1978/لبناني)
ح.أ. (مواليد 1978/سورية)


بالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم، وأنّ س.ل. يسهل الدعارة لزوجتيه س.أ و ف.خ. ولإبنته ز.ل. التي كان يُكرهها، منذ أن كانت قاصرة، على العمل في الدعارة لكسب المال، وشريكه ن.ع اعترف أيضا بتسهيل الدعارة لزوجته ح.أ. وأنها كانت تدخل مع الزبائن أمام ناظريه وبوجود طفلها الرضيع.
التحقيق جارٍ باشراف القضاء المختص والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد الشبكة".

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