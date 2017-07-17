المال تقر موازنات الاعلام والزراعة والثقافة.. كنعان: طلبنا تقريراً مفصلاً عن مساهمات ومكافآت بعشرين مليار ليرة وسنتشدد في ما يرقى الى مستوى الهدر

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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الزراعة غازي زعيتر ووزير الاعلام ملحم الرياشي ووزير الثقافة غطاس خوري والنواب فادي الهبر، نبيل دي فريج، رياض رحال، انطوان زهرا، طوني بو خاطر، عاطف مجدلاني، هنري حلو، عباس هاشم، علي بزي، ايوب حميد، نبيل نقولا، عباس هاشم، حسن فضل الله، علي فياض، امين وهبي، ياسين جابر.

كما حضر رئيس محاسبة في وزارة المال سينتيا ضو، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة الزراعة بريجيت عازوري، رئيس قسم المحاسبة في وزارة الزراعة شربل الهاشم.

وعقب الاجتماع، اشار كنعان الى ان اللجنة استمعت الى الوزراء واطلعت منهم على سير العمل والحاجات والنواقص، واقرّت بنتيجة المداولات موازنات الزراعة والاعلام والثقافة.

واوضح ان اللجنة طلبت تقارير تفصيلية حول مساهمات الوزارات في مؤسسات القطاع العام ولجهات خاصة وجمعيات لا تتوخى الربح، كما التعويضات والمكافآت الاستثنائية، والتي ناهز مجموعها في الوزارات الثلاث العشرين مليار ليرة.

كذلك، طلب نواب المال والموازنة من رئيس اللجنة التشدد في تقرير اللجنة للهيئة العامة بما يتعلق بمساهمات الدولة بالجمعيات التي لا تتوخى الربح والجهات الخاصة، نظرا لما اعتبر انفاقاً في غير محله، يرقى الى مستوى هدر المال العام في وقت تحتاج المالية العامة للضبط والترشيد.

وتلتئم اللجنة الخامسة مساء لبحث واقرار اعتمادات وزارات الصناعة والشباب والرياضة والمهجرين والشؤون الاجتماعية.