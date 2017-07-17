كهرباء لبنان: القدرة الإنتاجية في لبنان تخطت للمرة الأولى الـ 2200 ميغاوات

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تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أن القدرة الإنتاجية الموضوعة على الشبكة تخطت وللمرة الأولى في لبنان الـ 2200 ميغاوات، فيما كانت تترواح في حدّها الأقصى بين 1650 و1700 ميغاوات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يجعل من هذا الصيف أفضل من فصول الصيف السابقة على مستوى التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك بالرغم من مشكلة النازحين السوريين الذين يستهلكون بحسب دراسة أجرتها وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع الـ UNDP حوالي 486 ميغاوات.

وبالتالي فإن ساعات التغذية بالتيار الكهربائي هي حاليا بمعدل 21 ساعة في بيروت الإدارية عملا بتوصية مجلس الوزراء، وتترواح بين 15 و18 ساعة في سائر المناطق اللبنانية، علما ان التفاوت في التغذية يعود الى صعوبة تصريف الإنتاج في بعض المناطق وهذه المشكلة في طريقها الى الحل عند الانتهاء من مشاريع محطات التحويل الرئيسية وخطوط النقل والتوزيع الجديدة التي يتم تنفيذها حاليا من قبل وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان.

من هنا أهمية الإسراع في تنفيذ "ورقة سياسة قطاع الكهرباء" بمحاورها الـ 42 التي أقرها مجلس الوزراء في حزيران 2010، وذلك من أجل تأمين ساعات تغذية إضافية وصولا الى تأمين كهرباء مستدامة لجميع المواطنين اللبنانيين عند الانتهاء من إنجاز جميع المشاريع الواردة في هذه الخطة على مستوى الإنتاج والنقل والتوزيع.

وبالمناسبة، وحيث عادت ظاهرة التعديات على الشبكة لتتفاقم في مختلف المناطق اللبنانية، تدعو مؤسسة كهرباء لبنان جميع المواطنين، ومن أجل الاستفادة القصوى من هذه الزيادة في الإنتاج، الى عدم استمداد التيار بطريقة غير شرعية، علما أن فرق الملاحظة في المؤسسة وبالتعاون مع شركات مقدمي الخدمات ستكثف حملات نزع التعديات على الشبكة العامة في جميع المناطق اللبنانية وتسطير محاضر ضبط بالمخالفين، وصولا الى ملاحقتهم أمام المراجع القضائية والقانونية المختصة.