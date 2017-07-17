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حواجز لفحص نسبة الكحول بالدم لدى السائقين في هذه المناطق اللبنانيّة

17
JULY
2017
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صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الامـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة مــا يلــي: ضمن إطار الحملة المستمرة التي تقوم بها القطعات العملانية في قوى الامن الداخلي، تطبيقاً لقانون السير على جميع الاراضي اللبنانية. أقام عدد من مفارز السير ( زغرتا، جونيه، الجديدة...)، حواجز لفحص نسبة الكحول بالدم لدى السائقين. وقد ضبطت عناصر هذه المفارز عدداً من المخالفات، وجرى تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.

 

تهيب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالسائقين عدم مخالفة أنظمة السير المعمول بها، وتؤكد أن جميع مفارز السير على مختلف الاراضي اللبنانية تواصل عملها لضبط المخالفات ولا سيما منها التي تهدد سلامة السائقين والمواطنين على حدٍ سواء.

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