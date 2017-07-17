بالصورة - إصبع ديناميت على سيارة في بلدة لبنانية.. وانفجارها!

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ادعى الفلسطيني (ي.م.الزيني) ضد مجهول لدى مخفر قوى الأمن الداخلي في البرج الشمالي - صور.





ويعود سبب الادعاء الى انه قرابة الخامسة من فجر اليوم اقدم مجهول على رمي إصبع ديناميت على سيارته التويوتا سوداء اللون وتحمل لوحة عمومية ذات الرقم 391887 / م اثناء ركنها امام منزله في مخيم الرشيدية جنوب مدينة صور مما ادى الى تضرر مقدمتها بالكامل.





وذكر ان السيارة مسجلة بإسم عباس شريف عطوي من وادي جيلو وان الزيني يعمل عليها عبر خط صور صيدا بيروت.



وقد باشرت القوى الأمنية في المخيم إجراء التحريات لمعرفة الجاني وتسليمه الى القوى الأمنية اللبنانية .