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نسير قدماً لتأمين المطالب والحقوق وعدم ادخالها بالبزارات.. كنعان بعد التكتل: اقرار الموازنة يؤمن سلامة المالية العامة ويحدد الامكانات

17
JULY
2017
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عقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعاً استثنائياً في الرابية برئاسة الوزير جبران باسيل، وبحث في جدول اعمال الجلسة التشريعية المقررة غدا.
 
وعقب الاجتماع، قال امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان أن السلسلة درست على مدى 5 سنوات في المجلس النيابي، وطرحت اضافات منها بند المتقاعدين و3 درجات اضافية للمعلمين. واليوم، هناك وفر تأمّن بنتيجة الرقابة البرلمانية التي قامت بها لجنة المال والموازنة خلال مناقشة مشروع موازنة العام 2017 ويصل الى حدود الالف مليار، ما يعني ان امكانية التوفير من الضرائب قائمة، والتمويل من خلال التقشف والاصلاح المالي الذي نقوم به ممكن ، ويحتاج الى تضامن كل الكتل النيابية".
 
اضاف " نحن على بعد ايام من اقرار الموازنة، وهذه الموازنة ستشمل الاعتماد المقر لسلسلة الرتب والرواتب، وسيتضح في ضوء اقرار الموازنة المشهد المالي العام، وسنكون امام امر جديد يمكن البناء عليه في كيفية التمويل، للتعويض عن الضرائب. علماً اننا كتكتل مع الضرائب النوعية في موضوع المصارف والاملاك البحرية، ولكننا لسنا مع الضرائب التي تطال كل المواطنين".
 
وتابع كنعان " الاضافات المطروحة المرتبطة بمطالب المتقاعدين والمعلمين، بحاجة الى اخذها بالاعتبار وان توضع لها الحلول التي تحافظ على المطالب وعلى سلامة المالية العامة، كما اوضح بالامس فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".
 
وقال كنعان "لدينا اجتماع في وزارة المال الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم لممثلين عن الكتل، بالاضافة الى مسؤولين، وسيحدد مسار الموقف الجامع الذي نريده متضامناً بموضوع السلسلة حتى لا تدخل، لا ببزارات انتخابية ولا بأي امر آخر. ونحن نسير قدماً لتأمين المطالب والحقوق والمحافظة على سلامة المالية العامة من خلال اقرار موازنة وحسابات مالية شفافة، وعدم ادخال حقوق المواطنين ومطالبهم ببزارات انتخابية ومزايدات لا طائل منها".
 
وقال "هذا هو الموقف الذي يحدد مسار تكتل التغيير والاصلاح وسنطرحه على طاولة اجتماع وزارة المال، ونأمل ان نصل الى نتائج، ونعطي اللبنانيين مواقف ايجابية وبناءة تحافظ على مستقبلهم وحقوقهم والمالية العامة. وهذا العهد هو عهد الانجاز لا الكلام".
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