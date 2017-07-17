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وقاحتكم حرّكت عُنصريتي (المحامية مي خريش)

17
JULY
2017
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المحامية مي خريش -
 
تتزامن حملة التحريض على الجيش اللبناني والتشكيك بإنجازاته التي حققها في العمليات الاستباقية ضد الإرهاب والإرهابيين مع قرار الحسم في جرود عرسال الذي حَظِيَ بغطاء سياسي شبه جامع لم يشهده لبنان منذ بدء الأزمة السورية وحتى اليوم.
 
هذا التحريض ليس وليد صدفة، إنما نتاج تخطيط مخابراتي خارجي تُنفذه أدوات داخلية تضع شعار حقوق الإنسان قناعاً لها، لتغطي أعمالها المشبوهة في زعزعة الثقة بالجيش وتشويه انتصاراته وخلق بيئة حاضنة وجاهزة للتصويب عليه عندما تدعو الحاجة.
 
آخر فصول هذه الأدوات "الرخيصة" تجلّت بدعوتهم إلى التظاهر ضد الجيش رفضاً للمعاملة السيئة التي يتعرض لها النازح، فتم التصدي" لعَمَالَتِهم" من قبل أهالي شهداء الجيش الذين أفشلوا مُخططتهم، ما أدى إلى إلغاء تظاهرتهم المشبوهة.
 
تعالوا نُسلّم جدلاً أن النازح بريء ومغلوب على أمره في المخيمات ونطرح الأسئلة التالية: لماذا لم يتحرك النازح منذ سنوات أو يرفع الصوت عالياً ضد أي تحرك يراه مشبوه داخل أي مخيم؟ كيف يُبرر وجود مئات الإرهابيين في مُخيمات يُفترض بها أن تأوي ناس عُزّل مسالمين هربوا من الحرب لينعموا بالسلام؟ لو صحيح أن النازحين في لبنان لا يتمتعون بالحقوق التي تفرضها المواثيق الدولية، أو لو أنهم وكما يدّعون، يتعرضون للتنكيل والتعذيب، كيف يُفسرون ارتفاع مُعدل الزيجات والولادات داخل المخيمات؟ 
 
لماذا يرضى النازح أن يُستعمل أداة ضد الجيش والدولة التي تأويه؟ لماذا لا يقف ويتصدّى للإرهابي الذي يتخذ منه درعاً لحماية نفسه؟ ألا يُعتبر سكوته هذا تواطؤ؟ شراكة مع الإرهابي؟ مساندة ومساعدة له؟ وأكثر من ذلك ألا يحق للشعب اللبناني التصدي لأي نازح يُفكر بالتظاهر ولو عن حسن نية ضد الجيش؟ 
 
فليعلم القاصي والداني، إن أي نازح يُفكر باستدراج عطف المجتمع اللبناني والدولي بالتحريض ضد الجيش تحت شعار حقوق الإنسان سنعتبره إرهابي أو حتى مشروع إرهابي حتى إثبات العكس. لن نقبل أن يُعيد التاريخ نفسه، فيعتبر الضيف نفسه صاحب الدار ويقوم بمعاونة الأقارب والجيران باستباحة البيت وأصحابه. 
 
قد أُتهَم بالعنصرية واللاإنسانية، لا يهم، الأهم ألا تُستباح سيادة وطني، ألا يتعرض جيش بلادي حامي الأرض والعرض للتخوين والتشكيك، ألا نبقى ساكتين عن قول الحقيقة وشهود زور للباطل.   
 
 
 
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