أسرار الصحف ليوم الاثنين 17 تمّوز 2017

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البناء

يشكو عاملون تمّ صرفهم من مؤسسات مدنية تابعة لمرجع حكومي كبير تمّ إقفالها منذ أشهر عدة من عدم دفع رواتبهم المستحقة، علماً أنه تمّت تصفية معدات وأثاث تلك المؤسسات وقد بيعت على مرأى من العاملين، وكلما راجع هؤلاء المسؤولين عن المؤسسات بشأن رواتبهم يردّ الأخيرون بأنّ المرجع يبلغكم سلامه، لكن لا مال معه ليدفعه.

الجمهورية

لم تنجح المساعي في التقريب بين نائبين سابقين بسبب إصرارهما على اتهام بعضهما بـ»الخيانة» في الانتخابات النيابية السابقة.

ما زالت محاولة إعادة إحياء لقاء أسبوعي دوري بين مرجعين كبيرين تصطدم باعتبارات سياسية وأمنية.

وجّه مرجع سياسي أمام مرجع آخر انتقادات حادة لأحد الوزراء، ووصفه بـ»الطاووس»، فرَدّ الثاني ضاحكاً: «لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم».

المستقبل

إنّ استطلاعاً للرأي أجري في إحدى الدوائر الانتخابية أظهر أنّ عدم التحالف بين «التيار الوطني الحر» وبين «القوات اللبنانية» أفضل انتخابياً للطرفَين.