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اربعة عناوين محاور تتزاحم في اجندة الاسبوع الطالع : سلسلة الرتب والرواتب مع او من دون الموازنة . الكل معها وعليها في الوقت عينه . الكتل السياسية تتبارى في التأييد مشروطا بتأمين الموارد وموصولا بضمان الاستقرار الاقتصادي وبتعبير اوضح مراعاة مصالح الكيان الموازي او الدولة العميقة في المال والاعمال ووضع اليد على المشاريع ورفع منسوب ينابيع التدفقات المالية ووضع حد لكل من تسول له نفسه مجرد التفكير بضرب منظومة الفساد . الثلثاء الامتحان كما قال علي بزي ويدعمه علي حسن خليل مستظلين موقف الرئيس بري بأن السلسلة لا بد آتية والقوات ترفض السلسلة قبل الموازنة وترى اقرارهما معا والخبراء الاقتصاديون يعتبرون ما يحصل ملهاة ومأساة ولا سلسلة ولا من يسلسلون بل مسلسل متواصل من التسويف والتجويف . المحور الثاني معركة عرسال التي بدأت طبولها تقرع بعمق وقوة باتجاه المسلحين ورعاتهم وحماتهم لعل الرسالة تنفع ويتم تجنّب المعركة بالتي هي او فلتقع الحرب وتنظف القلمون الغربية والزبداني بشكل نهائي . الاستعدادات قائمة السباق انتهى لكن النتيجة لم تعلن بعد . الجيش اللبناني سيتعهد عرسال ضمن الاراضي اللبنانية والسيادة الوطنية والمقاومة تتولى الجرود والقلمون الغربية وساعة الصفر يقررها المعنيون واصحاب القرار ز

المحور الثالث النزوح السوري الذي قسم اللبنانيين عاموديا وافقيا بشكل يذكر بما حصل في الستينيات والسبعينيات ايام عرفات والابوات من مع الفلسطينيين ومن مع لبنان من مع المسلحين ومن مع الجيش ولاحقا من مع السيادة ومن مع الوصاية اليوم لبنان منقسم بين مثابر على ايجاد حل للنازحين وبين مكابر ورافض لاي حل مرتبط بالتواصل مع الدولة السورية التي اقرت المعارضة السورية بخسارتها معركة ازاحة الاسد ونزلت عن شجرة المطالبة بترحيله فيما يزايد البعض في الداخل على واشنطن ولندن وباريس عواصم القرار التي اعادت تصنيف اعدائها وترتيب مصالحها في سوريا والمنطة

المحور الرابع هوالتظاهرة التي دعا اليها ما يسمى اتحاد الشعب السوري في لبنان تحت شعار مناهضة العنصرية ما دفع اهالي شهداء الجيش اللبناني الى دعوة مضادة للنزول الى الساحة عينها ما ينذر بصدام ومواجهة في حال وافقت الداخلية على منح الترخيص لهؤلاء بالتظاهر .

التاريخ يعيد نفسه من اللاجئين الفلسطينيين الذين تحولوا مسلحين وجهتهم جونيه وفاريا وعيون السيمان وزغرتا ودير عشاش وشكا والسعديات والدامور والعيشية وتل الزعتر الى النازحين السوريين – وليس جميعهم بالطبع – الذين ينافسون اللبناني على لقمة عيشه ويستنزفون الاقتصاد اللبناني والمياه والكهرباء وسوق العمل وسيارات الاجرة والمطاعم ويبيعون حصصهم الغذائية في سوريا ويتقاضون مساعدات مالية على حساب اللبنانيين والخزينة اللبنانية ومن ثم يأتيك احدهم ليقول بوقاحة ان اللبنانيين عنصريون . التاريخ يعيد نفسه بالوقاحة والفجور عينه والجيش دائما هو المستهدف والحصرم في عينهم وسيبقى لكن التاريخ لن يعيد نفسه بالتطاول عليه وعلى اللبنانيين وكان الاجدى بهؤلاء ان يبقوا في وطنهم ويدافعوا عن ارضهم واهلهم وكرامتهم كما فعلنا نحن وسنفعل دائما .