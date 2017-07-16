living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المنتدى الإشتراكي : " بسبب عملية التحريض الواسعة التي شنتها صفحة ا "اتحاد الشعب السوري في لبنان"قمنا بإلغاء الاعتصام "

16
JULY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في يوم الخميس 13 تموز 2017، تلاقت مجموعة واسعة من المناضلين/ات اللبنانيين/ات لتنظيم وقفة تضامنية مع اللاجئين/ات وضد العنصرية وضد القمع على خلفية أحداث عرسال، وتلاقت بهدف العمل على تمتين أو ترميم العلاقات بين اللبنانيين والسوريين. والامل بأننا ذات يوم سنتخلص من كل هذه البشاعة. في هذا الإطار، دعا المنتدى الاشتراكي الى اعتصام تضامني مع اللاجئين/ات السوريين/ات في ساحة سمير قصير يوم الثلاثاء 18 تموز 2017. إلا أنه وبسبب عملية التحريض الواسعة التي شنتها صفحة مخابراتية مشبوهة على الفايسبوك اسمها "اتحاد الشعب السوري في لبنان"، ووصول العديد من التهديدات الى أعضاء التنظيم، وفي هذا الجو من الترهيب الذي يذكرنا بعهد الوصاية السورية، قمنا بإلغاء الاعتصام المنوه به أعلاه.

وعلى عكس ما يتم ترويجه في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ولسان بعض المسؤولين، نوضح أن المنتدى الاشتراكي لا يحرض ضد الجيش اللبناني وأنه طالب في بيانه الصادر في 13 تموز 2017 ب:
1. "تحقيق شفاف ومستقل، لكشف جميع ظروف الوفاة المشبوهة، والمستوجبة أقصى الإدانة، التي يقع ضحيتها المعتقلون،
2. المحاسبة العلنية الصارمة لجميع المتورطين بالتعذيب، والإيذاء والقتل،
3. الكشف عن مصير باقي المعتقلين، تعسفيّاً، وإطلاق سراحهم، والتعويض عليهم،
4. سحب ملف اللاجئين من التجاذب والاستغلال السياسي، ووقف التعاطي الأمني معهم،
5. إلغاء كل القرارات العنصرية بحق اللاجئين، والكف عن ممارسة كل هذه المناورات والمخططات الرامية، بالفعل، إلى الدفع بهم للعودة، رغماً عنهم، إلى تحت مقصلة نظام القتل الوحشي، ومجازر سفاحيه، في ظل صمتٍ مجرم، ومريب، على المستويين الإقليمي والدولي".

إننا في المنتدى الاشتراكي، ندين ونستنكر كل الإشاعات والاتهامات المغرضة والملفقة التي صدرت بحق رفاقنا، وبحقنا، سواء على وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي. كما نعترض أشد الاعتراض على تسريب ورقة العلم والخبر من بلدية بيروت التي تذكر أسماء الرفاق وأرقام هواتفهم، وهي بالتالي تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أذى جسدي أو معنوي قد يتعرضون له. كما نلفت النظر إلى أن محافظ بيروت، زياد شبيب، أوضح لوسائل الإعلام بأن العلم والخبر الأساسي لا علاقة له بصفحة "اتحاد الشعب السوري في لبنان"، وبأنه لم يُذكر فيه أي شيء حول الجيش اللبناني، بل هو اعتصامٌ مناهض للعنصرية المتزايدة ضد اللاجئين، فقط لا غير، بعكس ما تناولته كل الإشاعات.

وعلى الرغم من تنظيم المنتدى الاشتراكي على مدار السنوات الماضية عدة وقفات تضامنية مع اللاجئين/ات السوريين/ات، إلا أن هده المرة الأولى التي تلاقي فيها الدعوة الى الاعتصام هكذا جو من التحريض والتهديد المفتوح. نرى أن هذا التحريض يأتي بهدف تمهيد لحرب مفتوحة في عرسال وفرض التعامل مع النظام السوري في إطار تسوية تقضي بترحيل اللاجئين/ات السوريين/ات قسرياً إلى ما يسمى زوراً بأماكن "آمنة" داخل سوريا.

بناءً عليه:
1. نرفض بشكل قاطع أي تحوير بأهداف الاعتصام ووضعه في إطار مواجهة ضد الجيش اللبناني، خاصة وأن المنتدى الاشتراكي قد أعرب بالسابق عن إدانته للتفجيرات التي استهدفت الجيش اللبناني في عرسال في يوم 30 حزيران 2017. كما ادان في السابق عملية خطف الجنود والقوى الأمنية في المنطقة عينها وطالب الدولة اللبنانية بتحمل مسؤوليتها إزاء هذا الملف.
2. نطالب بلدية بيروت بتقديم تفسيرٍ حول نشر ورقة العلم والخبر، بهذا الشكل، في سياق التحريض والتجييش القائم، ونحملها نتائج أي أذى من الممكن أن يلحق بأعضاء وعضوات تنظيمنا السياسي.
3. نطالب وسائل الإعلام بتوضيح ونشر الحقيقة، كاملةً وفق ما جاء في بيان الدعوة للاعتصام والبيان الحالي.
4. سيلجأ المنتدى الاشتراكي إلى القضاء اللبناني، في أي وقتٍ يراه مناسباً، لإبعاد الأذى الجسدي و/أو المعنوي عن أعضائه وعضواته.

المنتدى الاشتراكي في لبنان
بيروت 16-07-2017

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout