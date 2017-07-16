رئيس بلدية عرسال: الأجهزة الأمنية طلبت سحب الآليات الزراعية من الجرود خلال ساعات

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قال رئيس بلدية بلدة عرسال اللبنانية القريبة من الحدود مع سوريا إنّ القوى الأمنية أبلغته بضرورة قيام أهالي البلدة بسحب آليّاتهم الزراعية من الجرود التابعة للبلدة خلال ساعات، وذلك في حديث خاص للميادين نت.

كلام رئيس بلدية عرسال يأتي بعد تحذير وجهه منذ أيام أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بضرورة حسم الأمور في جرود عرسال، التي يتواجد في قسم منها مقاتلون تابعون لـ"جبهة النصرة" وآخرون تابعون لتنظيم داعش.

وأشار نصر الله في كلمته الأخيرة بهذا الشأن إلى أنّها المرة الأخيرة التي يتحدث فيها عن مسلّحين في جرود عرسال، لافتاً إلى أنه إذا لم تنجح المفاوضات مع المسلّحين في الجرود ولم تُقدم الحكومة اللبنانية على إرسال الجيش اللبناني لإخراج داعش والنصرة من تلك المنطقة، فإنّ "الأمور ستأخذ المنحى الطبيعي لإنهاء الوضع"، مما يدلّ على أنّ حزب الله قد اتخذ قراراً بالحسم العسكري في تلك المنطقة.