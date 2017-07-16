محافظ بيروت عن تظاهرة الثلاثاء: لا يتضمن الترخيص أي إشارة إلى الجيش اللبناني

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مجموعة تضم معارضين سوريين تدعو إلى تظاهرة في وسط بيروت الثلاثاء احتجاجاً على ما يسمونه "تجاوزات الجيش اللبناني"، بينما أهالي شهداء الجيش يدعون إلى تظاهرة مضادة في المكان نفسه، والوزير السابق وئام وهاب يدعو وزير الداخلية اللبناني إلى منع تظاهرة المعارضين السوريين خشية وقوع مشكلة مع التظاهرة المضادة.

تترقب الأوساط السياسية في لبنان تداعيات تظاهرة في وسط العاصمة بيروت الثلاثاء دعت إليها مجموعة غير معروفة تضم معارضين سوريين، وذلك احتجاجاً على ما سموه "تجاوزات الجيش اللبناني".

في المقابل دعا أهالي شهداء الجيش إلى تظاهرة مضادة في المكان عينه.



وفي هذا الاطار، سألت الميادين نت محافظ بيروت القاضي زياد شبيب الذي منح الترخيص للتظاهرة، فأكد أنّ الطلب المقدم للتظاهرة ليس فيه أي إشارة ضد الجيش.

وأوضح أنه "لا يعطي ترخيصاً بالتظاهر لأن التظاهر لا يخضع في القانون اللبناني لموجب الترخيص بل فقط لموجب التقدم بعلم وخبر إلى المحافظ لإعلامه عن نية التظاهر ومكانه وزمانه والعدد التقريبي للمشاركين وأسماء المنظمين ومسار التظاهرة، تمكيناً للقوى الأمنية من اتخاذ التدابير المناسبة".



يشار إلى أنّ العلم والخبر يحيله المحافظ إلى قوى الأمن الداخلي لإبداء الرأي قبل رفعه إلى وزير الداخلية مع رأي قوى الأمن. وعند وجود ما يخل بالأمن يدعو وزير الداخلية مجلس الأمن المركزي للاجتماع واتخاذ القرار بمنع التظاهرة أو السماح لها.

ويتقدم كل فترة بعض الأشخاص أو جمعيات حقوق الإنسان بالعلم والخبر للاعتصام أو التظاهر دفاعاً عن النازحين السوريين لأسباب "إنسانية". وليس في العلم والخبر للتظاهرة المنوي تنظيمها الثلاثاء أية إشارة إلى نشاط ضد الجيش أو المؤسسات اللبنانية.

وفي السياق عينه، دعا الوزير السابق وئام وهاب وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى "منع تظاهرة المعارضين السوريين الثلاثاء لأن كثيراً من اللبنانيين سيشاركون في التظاهرة المقابلة والمشكلة ستقع".

ودعا وهاب عبر "تويتر" كل اللبنانيين للتظاهر الثلاثاء دعماً للجيش اللبناني في مواجهة الإرهاب. وقال "إذا لم تمنع الدولة تظاهرة ضد الجيش اللبناني فإن قوى لبنانية كثيرة ستتولى هذا الأمر وسيتم منع التظاهرة".