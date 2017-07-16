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روكز من كسروان: سيبدأ تنفيذ مرفأ جونيه في الأسابيع المقبلة

16
JULY
2017
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إلتقى العميد المتقاعد شامل روكز عدداً من الفعاليات ومن أبناء كسروان الفتوح في لقاءٍ مميّز في دارة السيد رالف دريان في فيطرون الذي أولَم في ٢٢ آب ٢٠١٠ على شرف فخامة الرئيس ميشال عون وقد كان آنذاك رئيس تكتل التغيير والإصلاح في جولةٍ على جرد كسروان.
شدّد العميد روكز في حديثه على مدى تأثّره بالحياة العسكرية ومبادئ مدرسة الشرف والتضحية والوفاء التي طبعته طيلة حياته. وها هو اليوم يُكمِل هذه الرسالة من موقعه برتبة مواطن ليكون المثل والقدوة في إصراره وحفاظه على الأمانة التي وُضعت على كاهله خاصة تجاه الشهداء الذين سقطوا. بعد أن استعاد محطات أساسيّة في سيرته العسكرية انطلاقاً من ال٨٤ وصولاً الى معارك عبرا، ركَّز في المحور الأول على الإنماء المتوازن وفنّد المشاريع المخصّصة لكسروان الفتوح وجبيل منها: مرفأ جونيه السياحي بحيث سيبدأ تنفيذه في الأسابيع القليلة المقبلة. بالاضافة الى مشروع تفعيل كازينو لبنان وإمكانيّة تفريعه والعمل على تنشيط السياحة في المنطقة ما يتطلب بالتالي متابعة مشاريع الطرقات التي لُزِّمت مؤخراً، كما محطات الصرف الصحيّ وتمديد خطوط المياه.
كذلك تطرّق الى مفهوم الخدمات مشدّداً على واجبات الموظف تسهيل معاملات الناس والحفاظ على كرامة المواطن على حدٍّ سواء. وقد تطرّق الى الإنماء الاقتصادي الذي يقوم على الاستثمارات منها القائمة على قدرات اللبنانيين الهائلة الموجودة في الخارج. لكنّ ضمانة الاستثمارات هذه تأتي من القضاء بشكل أساسي. من هنا يبدأ التحدي الكبير بإصلاح القضاء واستقلاله ليكون حراً وسريعاً.
ثانياً، في الشقّ السياسي تحدّث عن بناء المؤسسات للنهوض بالدولة وعن اللامركزيّة الإداريّة. أما عن انتخابات أيلول فقد شرح روكز أنّ الرئيس عون مصرٌّ على تطبيق القانون.
أما المحور الثالث فقد خصَّ به المؤسسات الأمنية والعسكرية خاصة الجيش اللبناني الذي سيتمّ العمل على رفع مستواه المعيشيّ واختيار النُّخَب لمواكبة التحديث والتكنولوجيا.
من هنا دورنا التشديد على أهميّة التعليم وقد وعد بإنشاء فروع للجامعة اللّبنانيّة بكافة الاختصاصات في منطقة إدّه - جبيل وتحفيز شبابنا على الانخراط في صفوف الجيش اللّبنانيّ وعودة خدمة العلم لأنّ الجيش هو الضمانة الاساسية لبقاءنا في هذا البلد.
النقطة الرابعة تمحورت حول السياسة الصحيّة، بشكلٍ أساسيّ مستشفى فتوح كسروان الحكوميّ. ذلك أنّ تعميم المستشفيات الحكومية ذات المستوى العالي على كلّ الاراضي اللّبنانيّة يضمن الحفاظ على كرامة المريض خاصّةً بعد التقاعد. ما يوجب إقرار قانون ضمان الشيخوخة قريباً الذي طرحه سابقاً الرئيس عون.
ولم ينسَ الشقّ الرياضيّ والبيئيّ وتنظيم عمل المرامل والكسارات وِفْق حلٍّ جذريٍّ وواضح.
ختاماً شدّد على عيش المواطنيّة ونقل هذا المفهوم الى كلّ المناطق والشباب اللبناني لمحو العشائريّة والاقطاعيّة والطائفيّة في سبيل الوطن الجامع.
وقد قدَّمت اللّقاء منى حبيب بحضور العديد من كوادر التيار الوطنيّ الحرّ والمرشحين المحتملين للانتخابات النيابية المقبلة.

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