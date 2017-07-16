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الدكتور بيار رفول التيار مبنيّ على أهداف وخيارات وليس على رهانات خاطئة

16
JULY
2017
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شارك وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور بيار رفول في لقاء شعبي في حرف أردة - قضاء زغرتا بحضور فعاليات وأهالي البلدة الى جانب هيئة أردة وحرف أردة في التيار الوطني الحر. وكانت له كلمة أبرز ما جاء فيها:

- التيار مبنيّ على أهداف وخيارات وليس على رهانات خاطئة
- أعرف العماد عون منذ العام 1976 ومن يومها طلب منا أن نشجّع الناس على التعبير بصوت عال رفضاً للخوف وأن نشجعهم على التلاقي كأشقاء في هذا الوطن
- في العام 1989 تصالحت الدولة مع شعبها الذي كان يخاف من العسكر في لاوعيه الناجم عن التجربة مع العثمانيين والفرنسيين ومن يومها بدأت تظهر الحالة الوطنية التي أوصلت الى استعادة السيادة والحرية والإستقلال
- لعب الشمال دوراً مهماً في التحاق عناصر الجيش بمراكزه ومسيرتنا الوطنية نابعة من تضحيات الشهداء ووعدنا لهم ببناء الدولة القوية ولن نكون يوماً مشروع سلطة
- تفاهماتنا مع حزب الله والقوات اللبنانية هدفها تحصين الساحة الوطنية لمصلحة لبنان وليس ضد أشخاص
- نحن كمسيحيين شرايين الوحدة الوطنية بفعل تواجدنا من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب ومناداتنا بالمناصفة هي لتحقيق التوازن ولدينا رسالة تجسّد نموذجاً ثقافيا وحضاريا للعالم
- وضعنا في لقاء بعبدا خطة اقتصادية وهدفنا التنفيذ وسنستفيد من ثرواتنا الطبيعية غاز ومياه...
- أنجزنا قانون انتخاب أهميته أنّه يؤمن عدالة التمثيل وتنوّع ضمن المجلس النيابي ولو على حساب حصّة التيار الوطني الحر في جبل لبنان لكنّه يصبّ في مصلحة لبنان
- هذا العهد بخطاب القسم أكّد على أهمية الإنماء لمداخل لبنان وستشهدون على عدة مشاريع في منطقتكم وكل المناطق اللبنانية ومجلس الوزراء سينعقد في مناطق مختلفة للإطلاع على حاجاتها
- 750 الف خط دولي متوقف بفعل الفساد وسيكون هناك خطوات لتفعيل الإنترنيت ما يشجع عودة الشركات الكبيرة الى بيروت التي ستعود قبلة الشرق كما كانت في السبعينات
- جيشنا الوطني هو الوحيد الذي انتصر على الإرهاب بفضل الوحدة الوطنية
- عودة النازحين السوريين أساسية والدولة السورية مستعدة لاستقبالهم لكن منظمات دولية تشترك في المؤامرة والبزنس مع العلم أن ثلث المساعدات في تركيا تخصص للبنى التحتية إلا في لبنان. وقد رفض وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل استقبال بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة بفعل تشجيعه وحثّه على إدماج النازحين في لبنان.
- انتخبوا من تريدون ولكن ارفضوا الضغوط وحريتكم أساسية لبناء الوطن ولا يمكن أن نكون عبيداً والخدمات ليست منة لكم بل حق من حقوقكم
- أكبر مشروع كهرباء في لبنان في دير عمار ومرفأ طرابلس سيكون أكبر من مرفأ بيروت
- نحن تعلمنا أن ما نفكر به نقوله ونحن صادقين مع الناس والأهم أننا قسم من مجتمع علينا أن نتعاون مع الجميع للإنجاز
- التنافس هو في الإنتخابات فقط دون عداوة ولن نقاطع أحد بل يدنا ممدودة وهذا ما هو عليه التيار
وختم الوزير رفول شاكراً جميع الحاضرين متمنياً عليهم طرح ما يريدون من أسئلة وهواجس.

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