أبي رميا: "همنا ترسيخ الشباب اللبناني في وطنهم"

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أبي رميا خلال ندوة لجمعية الطاقات الشبابية للتنمية:

"همنا ترسيخ الشباب اللبناني في وطنهم"

برعاية وحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا، نظمت جمعية الطاقات الشبابية للتنمية YED وبالشراكة مع جمعية مسار ومنظمة اليونيسف في اطار مشروع "الشباب مواطنو اليوم"، ندوة بيئية بعنوان "شطنا بيجمعنا ... خلي نضيف" وذلك بحضور رؤساء بلديات كل من المناطق التالية فغال كفركدة المنصف عمشيت بلاط الفيدار حالات ومخاتيرها، الجمعيات الشريكة، وفعاليات المنطقة السياسية البيئية الاجتماعية والانمائية.

في البداية، رحبت عريفة اللقاء هلا مرعب بالحضور، وأشارت إلى أهمية الحفاظ على البيئة من النواحي كافة شارحةً أهداف الجمعية.

ثم شدد رئيس جمعية الطاقات الشبابية للتنمية هاني عماد على أهمية هذا المشروع البيئي من الناحية الصحية، الاقتصادية والسياحية قائلاً: "هذا ما يجعل المشروع المراد تنفيذه مشروعا متكاملا يستفيد منه الإنسان ومحيطه النباتي والحيواني". وشرح عماد إطار المشروع لافتاً أنه يأتي ضمن مشروع وطني عنوانه "الشباب مواطنو اليوم" ينفذ بالشراكة مع جمعية مسار ومنظمة اليونسيف في مناطق عدة لبنانية، ومن هنا ذكر بأهداف الجمعية المتعلقة بتطوير وتنمية قدرات الشباب أمل ومستقبل الوطن، معدداً نشاطاتها الثقافية والرياضية والاجتماعية المتنوعة.

وفي النهاية، أعلن عماد أن المشروع قسمين: "القسم الأول يتضمن الندوة التي فيها اليوم، وقسم ثاني عملي يتضمن تنظيف شاطىء قضاء جبيل في 30 تموز 2017"، داعياً البلديات والمخاتير والجمعيات المشاركة "لأن شطنا بيجمعنا ولازم يبقى نضيف وشبابنا وأهلنا ما بيستاهلوا إلا شط نضيف". وشكر عماد كل المتطوعين والحضور الذين ساهموا في إنجاح هذا النشاط.

وبدوره، لفت راعي الاحتفال النائب سيمون أبي رميا أنه كان ولا يزال النائب المواطن ليس شعاراً فقط بل ممارسة مؤكداً أن همه الشباب وكيفية ترسيخهم في وطنهم لبنان والعمل على تطوير قدراتهم، "من هنا أتت فكرة جمعية الطاقات الشبابية للتنمية التي لي شرف الانتساب إليها كرئيس أمنائها".

وتابع أبي رميا قائلاً: "كرئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، وانطلاقاً من اليوم أعد بمشاريع شبابية عدة تنطبق مع همي الأساسي وهذا ما أحاول تفعيله من خلال تقديم اقتراحات قوانين تهدف إلى إبقاء الشباب اللبناني في وطنهم لبنان وأهمها: البطاقة الشبابية، وغيرها من المشاريع الشبابية التي مازالت قيد الدرس في اللجان النيابية المختصة"، معلناً أنه يتم العمل على مشروع سكني للشباب يطرح في القريب العاجل لأن إذا الشاب اللبناني لا يطمح للبقاء في وطنهم فأي مستقبل للوطن.

وكما نوه أبي رميا في هذا المشروع قائلاً: "لأنه من حقنا أن ننعم في بيئة نظيفة غير ملوثة، نلتقي الاحد 30 تموز على الأرض لتنظيف الشط سوا"، معولاً على كل البلديات والجمعيات والأفراد الذين آمنوا وأدركوا أهمية هذا المشروع.

ثم أعطى الخبير البيئي جورج عاقوري الندوة البيئية التي فيها أضاء على أهمية تنظيف الشط معطياً أرقام عن نسبة التلوث المنتشرة على طول الشاطىء اللبناني.